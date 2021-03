Prime Gaming jetzt mit neuen Goodies für Valorant und League of Legends

Noch mehr Geschenke im April bei Prime Gaming

Zusätzlich zu den bisherigen April-Angeboten gibt es jetzt Gratis-Goodies von Valorant und mehr

Ein Trailer zeigt die Highlights der kommenden Geschenke

Nachdem Amazon erst vor wenigen Tagen die kommenden Inhalte von Prime Gaming veröffentlichte, schiebt die Plattform noch einmal ein paar Goodies hinterher. Vielleicht, weil Ostern ist? So oder so bekommt ihr kostenlose Accessoires für Valorant, League of Legends und mehr.

Im April bekommt ihr neben Eiern und Schokolade auch noch einen Anhänger für Valorant in den Osterkorb gelegt. Mit der neuen Gratis-Welle erhaltet ihr den Hot Take Gun Buddy. Weitere Drops für den Team-Shooter von Riot Games folgen später.

Mit dem neuen "Sizzle-Trailer" kündigt Amazon alle Highlights für den April an. Darunter findet ihr nette kleine Geschenke für For Honor, Rainbow Six Siege, League of Legends und GTA Online. Auch die kostenlosen Spiele für den April werden euch im Trailer kurz vorgestellt.

Neben dem bereits groß angekündigten Fall-Guys-Bundle mit dem Boxzilla-Outfit und 6.500 Kudos bekommt ihr außerdem ein Skin-Bundle für Rainbow Six Siege. Für For Honor könnt ihr euch einen XP-Boost und einen einwöchigen Champion-Status sichern. League-of-Legends-Spieler können sich einen zufälligen Skin-Shard abholen.

Octane-Mains in Apex Legends dürfen sich über den Adrenaline-Affliction-Skin freuen und Roblox-Spieler über einen neuen Tech-Head. Das "The King"-Emote bekommen alle, die ihren Rogue Company-Account mit Prime verbinden und sich den Sticker abholen, der ihnen zusteht.

Einen Skin gibt es auch für Smite-Spieler. Ihr könnt euch den Infinite-Seer-Ah-Puch-Skin abholen. Wer sich lieber in Paladins austobt, kann sich über den epischen Triggerman-Buck-Skin freuen.

Weitere Drops gibt es im April für Clash of Kings, Epic Seven, Magic Tiles 3, Darkness Rises, MapleStory M, Alliance vs. Empire, V4, Agar.io, War of the Visions Finals Fantasy Brave Exvius und Voodoo-Mobile-Games wie Helix Jump und Aquapark.io. Alles klar soweit?

Kostenlose Vollversionen findet ihr vom Koop-Partyspiel "Move or Die - Couch Party Edition", dem Gefängnis-Sandbox-Spiel "The Escapists" und dem verrückte Umzugssimulator "Moving Out". Außerdem könnt ihr euch mit "Aces of the Luftwaffe - Squadron ein militärisches Shoot-em-Up sichern oder in "Before I Forget" eine kurze Geschichte über "Liebe, Verluste und ein lebenswertes Leben" erleben.

Alle Angebote sind zeitlich begrenzt. Wenn etwas für euch dabei ist und ihr zu den Prime-Nutzern von Amazon gehört, könnt ihr hier die kostenlosen Inhalte eurer Wahl abholen.