Borderlands 3: Der Diamantschlüssel ist eine neue Belohnung im Add-on Director's Cut

Mit dem kommenden Add-On könnt ihr Diamantschlüssel ergattern

Das sind Belohnungen für erfüllte Kammerkarten-Herausforderungen

Die Schlüssel öffnen einen Raum voller Belohnungen auf dem oberen Deck des Sanctuary III

Mit dem neusten Add-On Director's Cut, das am 8. April erscheint, kommen die Diamantschlüssel als Premium-Belohnung in Borderlands 3. Diese bringen euch in einen besonderen Raum mit hochwertigen Items.

Wie wir kürzlich für euch zusammengefasst haben, kommen mit dem neusten Add-On für Borderlands 3 ein neuer Varkid-Raidboss und eine neue Krimi-Mission mit Mordermittlungen ins Spiel. Außerdem bringt die Erweiterung die sogenannten Kammer-Karten mit. Habt ihr eine davon aktiviert, gibt es im Kampf zum Beispiel mehr EP, sie schalten aber auch ein neues Achievement-System frei.

Mit den Karten könnt ihr regelmäßig an neuen Herausforderungen teilnehmen und sie nach und nach aufleveln. Die erste Karte "Die gefallenen Helden" bekommt ihr schon am 8. April mit dem neuen Add-On, es sollen aber insgesamt drei ins Spiel kommen.

Eine neue Schatzkammer wartet auf euch.

Wie nun bekannt gegeben wurde, könnt ihr euch in diesen Aufgaben außerdem die neuen Diamantschlüssel verdienen. Damit erhaltet ihr Zugang zur Diamantkammer, die sich auf dem oberen Deck des Sanctuary III befindet und hochstufige Ausrüstung enthält. Dabei handelt es sich quasi um eine noch lohnendere Version der Goldschlüssel, die man zuvor bereits in Borderlands 3 ergattern konnte. Damit konnte man aber nur eine läppische Truhe öffnen, die Diamantschlüssel sind dafür für eine ganze Kammer mit Belohnungen geeignet.

An den Wänden gibt es einige coole Ausrüstungsgegenstände und in der Mitte eine begehrte Diamantruhe. Die Sache hat aber noch einen kleinen Haken: ihr könnt nur eine gewisse Anzahl an Items mitnehmen und sobald ihr die Diamanttruhe einmal geöffnet habt, läuft ein Countdown und ihr müsst euch flott für eine Belohnung entscheiden, bevor sie endgültig zufällt.

Das Add-On bekommt ihr entweder einzeln, als Teil des Season Pass 2 oder der Borderlands 3 - Ultimate Edition.