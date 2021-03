Die Games with Gold im April: Vikings und Truck Racing kostenlos

Microsoft hat die Games with Gold für den April 2021 angekündigt

Zum einen gibt es Vikings: Wolves of Midgard und Truck Racing Championship

Die beiden anderen Titel sind Dark Void und Hard Corps: Uprising

Hey, da ist doch schon wieder ein Monat vorbei. Der April steht vor der Tür und er bringt auf den Xbox-Konsolen neue Games with Gold mit sich.

Vier Spiele erwarten euch erneut in diesem Monat und ihr könnt alle davon auf Xbox Series X/S spielen.

Vom 1. bis 30. April 2021 ist Vikings: Wolves of Midgard auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Hier seid ihr Teil einer plündernden Wikinger-Sippe und kämpft gegen Jötunn, Horden von Untoten sowie gegen andere Bestien Ragnaröks.

Unterdessen rückt die Kälte des Fimbulwinters immer näher. Das Action-RPG könnt ihr dabei entweder alleine oder im Zwei-Spieler-Koop-Modus spielen.

Mit Wikingern in den April.

Auf den Asphalt verschlägt es euch indes vom 16. April bis 15. Mai 2021 auf Xbox Series X/S und Xbox One in Truck Racing Championship. 14 internationale Rennstrecken erwarten euch hier und ihr habt die Wahl aus 45 verschiedenen Trucks, mit denen ihr versucht, in den Rennen den Spitzenplatz zu erreichen. Und in einem solchen Koloss ist das natürlich nicht ganz so leicht wie in einem kleinen, schnellen Rennwagen.

Weiter geht's mit Dark Void, das ihr vom 1. bis 15. April 2021 auf Series X/S, Xbox One und Xbox 360 bekommt. Hier geht es für euch in eine Parallelwelt voller feindlicher Aliens, bedrohlicher Umgebungen und dunkler Geheimnisse. Dort setzt ihr unter anderem euer Jetpack im Kampf ein und versucht den Dark Void zu überleben.

Run-and-Gun-Action verspricht zu guter Letzt Hard Crops: Uprising, das ihr vom 16. bis 30. April 2021 auf Series X/S, Xbox One und Xbox 360 erhaltet. Ihr spielt hier den Soldaten Bahamut, kämpft euch im Arcade-Modus durch Schützengräben und schreibt eure eigene Heldengeschichte. Im Rising-Modus sammelt ihr indes mit jedem Sieg Punkt und verbessert so eure Waffen, Skills und Upgrades.

