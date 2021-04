Der Metal-Gear-Twitter-Account macht merkwürdige Andeutungen - zu einem Bild von MGS 2

Der offizielle Twitter-Account zu Metal Gear macht merkwürdige Andeutungen

Die stehen anscheinend im Zusammenhang mit Metal Gear Solid 2

Unklar ist bisher, was genau dahintersteckt

Passiert bald irgendwas mit Metal Gear Solid 2? Der offizielle Metal-Gear-Twitter-Account macht derzeit ein paar merkwürdige Andeutungen.

Mache vermuten, dass damit eine bevorstehende Ankündigung angeteasert wird. Zum Beispiel reagierte der offizielle Account auf einen Tweet eines Accounts, der ein Bild von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty teilte, und spricht davon, dass man "nächste Woche Besucher erwarte".

"Ich wollte im Computerraum Hallo sagen, aber es ist niemand da", heißt es im ursprünglichen Tweet eines Nutzers namens Tom Olsen. "Sie müssen bei einem Scrum-Meeting oder so sein. Vielleicht beim nächsten Mal."

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions.



And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Und der offizielle Metal-Gear-Account sagt dazu: "Tom, wir haben darüber gesprochen. Bitte überprüfen Sie Ihren Codec jeden Morgen auf Meeting-Updates und Evakuierungen im Falle von PMC-Eingriffen. Und wir haben nächste Woche Besucher, also beenden Sie die Reinigung der Lüftungsschlitze und stellen Sie sicher, dass die Flaggen alle richtig aufgehängt sind, aber berühren Sie dieses Mal nicht das C4."

Der Tom-Olsen-Account wurde in diesem Monat erstellt, gibt den 30. April als Geburtstag an und folgt allein Konami, Hideo Kojima, Metal Gear und den New York Mets auf Twitter.

In weiteren Tweets von Tom Olsen ist die Bohrinsel aus dem Spiel zu sehen und er spricht davon, auf "Big Shell" zu arbeiten, anscheinend als Techniker.

Leaving a bit late today so that I could set up my DSLR and record some footage of the sunset before heading back to the city. It's such an amazing view.



See you tomorrow, Big Shell. pic.twitter.com/UrhDthNuHM — Tom Olsen (@TheTomOlsen) April 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Viel mehr lässt sich daraus zum aktuellen Zeitpunkt nicht ableiten. Unklar ist, inwieweit der Geburtstag eine Relevanz haben könnte. Vielleicht erfahren wir nächste Woche schon mehr dazu, wir werden es sehen.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ist für PlayStation 2, PlayStation 3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360 und PC erhältlich. Wärt ihr interessiert, wenn hier bei einem Remaster oder Remake noch weitere Plattformen hinzukämen?

Das Spiel staubte seinerzeit hervorragende Bewertungen ab, zwei Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung (2001) erschien eine überarbeitete Version unter dem Namen Metal Gear Solid 2: Substance. Diese enthielt hunderte neue Trainingsmissionen mit Solid Snake und Raiden, einen neuen Boss-Survival-Modus, einen Theater-Modus für Zwischensequenzen sowie fünf neue Missionen mit Solid Snake. PS2-exklusiv gab es zudem einen Skateboard-Modus, mit dem ihr euch auf der Bohrinsel ein wenig austoben konntet. Tony Hawk lässt grüßen.