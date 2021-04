Limited Run Games veröffentlicht eine Box-Version von Sam and Max Save the World für Switch und PC

Sam & Max Save the World gibt es bald als Box-Version

Diese ist für PC und Nintendo Switch erhältlich

Veröffentlicht wird sie von Limited Run Games

Das Remaster von Sam & Max Save the World könnt ihr euch bald als Box-Version sichern.

Limited Run Games schließt sich zu diesem Zweck mit dem für das Remaster verantwortlichen Entwicklerstudio Skunkape Games zusammen und bietet euch insgesamt drei Optionen.

Zum einen gibt es eine Standard Edition, diese aber ausschließlich für die Nintendo Switch. Darüber hinaus ist für Nintendos Konsole eine Collector's Edition erhältlich - und die bietet LRG auch für den PC an.

Die Standard Edition für die Switch kostet 34,99 Dollar und bringt euch das Remaster auf einer Cartridge.

Die Collector's Edition.

Indes wird die Collector's Edition für Switch in einer "Big Box" ausgeliefert, umfasst einen "Mini-Kunstdruck", alle Episodencover als Postkarten sowie eine Akte mit verschiedenen weiteren Extras, darunter ein Kühlschrankmagnet und ein Button.

All das steckt zugleich auch in der PC-Fassung der Collector's Edition, wenngleich die DVD hier nicht nur das Remaster erhält, sondern auch Sam & Max Save The World in der ursprünglichen Version sowie zusätzliche Special-Features.

Und dieses bisschen Mehr gibt's sogar günstiger, denn für PC kostet die Collector's Edition 64,99 Dollar, für die Switch sind 74,99 Dollar fällig.

Ursprünglich wurde Sam & Max Save The World im Jahr 2007 von Telltale Games entwickelt, das für das Remaster verantwortliche Studio Skunkape wurde wiederum von früheren Telltale-Mitarbeitern gegründet.

Die einzelnen Editionen werden ab dem 30. April 2021 und bis zum 30. Mai 2021 vorbestellbar sein. Ihr findet die dann auf der Webseite von Limited Run Games.