Netflix' Castlevania-Serie kehrt im Mai für eine vierte und letzte Staffel zurück

Die vierte Castlevania-Staffel startet am 13. Mai 2021 auf Netflix

Es ist zum gleich die letzte Staffel der Serie

Anscheinend ist ein Ableger bereits in Arbeit

Netflix schickt seine animierte Castlevania-Serie im kommenden Monat in die vierte Staffel.

Gleichzeitig wird die vierte Staffel, die ab dem 13. Mai beim Streaming-Dienst zu sehen ist, auch die letzte sein.

Die Serie gab im Jahr 2017 erstmals ihr Debüt auf Netflix, mit einer kurzen, vier Episoden umfassenden Staffel rund um Trevor Belmont und Dracula, der nach dem Mord an seiner Frau nach Rache sinnt.

In der Serie waren und sind Richard Armitage als Trevor Belmont, Graham McTavish als Dracula, James Callis als Alucard und Alejandra Reynoso als Sypha Belnades zu hören.

Wie Deadline berichtet, war Showrunner Warren Ellis abseits seiner Arbeit an den ursprünglichen Drehbüchern nicht in der Produktion der vierten Staffel beteiligt. Im vergangenen Sommer kamen Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn auf, die er aber entschieden zurückwies.

Gleichzeitig bedeute das Ende der aktuellen Castlevania-Serie nicht, dass es mit Castlevania nicht weitergehe. Bei Deadline heißt es, Netflix arbeite an einer neuen Serie - anscheinend ohne Ellis' Mitwirken - im gleichen Universum und auch mit einem komplett neuen Aufgebot an Charakteren.

Auf Twitter teilte ein Account von Netflix die Meldung von Deadline, was den Berichten über einen Ableger mehr Glaubwürdigkeit verleiht, wenngleich offiziell noch nichts zu hören ist. Gut möglich, dass wir erst nach dem Ende der Serie am 13. Mai Näheres darüber erfahren.

Wie sieht's mit euch aus? Hat euch die Castlevania-Serie gefallen und seid ihr bereit für mehr animierte Serienabenteuer in diesem Universum?