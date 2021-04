Xbox-Angebote: Resident Evil, Carrion und Amnesia - ganz viel Horror und mehr

Im Microsoft Store gibt es die neuen Angebote der Woche

Dazu gehört unter anderem ein Sale mit Horrorspielen

Eine ganze Reihe von Spielen bekommt ihr günstiger

Pünktlich zum Trubel um die neue Resident-Evil-8-Demo setzt der aktuelle Xbox-Sale auch besonders auf Horror-Begeisterung. Aktuell gibt es zahlreiche Gruseltitel, aber auch jede Menge andere Genres bis zu 80 % günstiger.

Zu Resident Evil selbst gibt es aktuell im Franchise einen ganzen Haufen verschiedener Titel und Spin-Offs, falls ihr noch Zeit bis zum Release von Village überbrücken wollt.

Hier eine Auswahl von Angeboten:

Carrion

Übliche Horrorspiele sind euch zu gruselig? Euch sinkt jedes Mal komplett das Herz in die Hose, wenn euch ein gefährliches Monster verfolgt? Tja, dann ist Carrion vielleicht das Richtige für euch, denn hier seid ihr das Monster! In diesem Metroid-artigen 2D-Platformer puzzelt ihr euch mit einer tentakeligen Kreatur durch verschiedene Maps, vernichtet die Menschen, die sich euch in den Weg stellen und werdet Schritt für Schritt stärker - immer wieder gespickt mit kleineren Story-Elementen. Aber Vorsicht: Pixelart heißt nicht, dass es nicht blutig wird, denn auch die Retro-Optik bietet ordentlich Gewalt und Gore, darauf sollte man gefasst sein.

Neben dem Resident-Evil-Franchise gibt es auch noch einige andere Reihen, von denen ihr euch aktuell mehrere Titel billiger holen könnt. Wenn ihr neben dem ganzen Horror zum Beispiel auf Lego-Games steht, könnt ihr da im Augenblick zahlreiche im Xbox-Sale abstauben - schaut doch einfach rein, was euren Geschmack trifft. Hier geht's zur Gesamtübersicht der aktuellen Angebote im Microsoft Store.