Das SNES-Pixelbuch bekommt eine zweite Auflage - und die ist jetzt vorbestellbar

Das SNES-Pixelbuch erhält eine zweite Auflage

Diese ist voraussichtlich im Juni oder Juli lieferbar

Weitere Pixelbücher sind in Planung

Wer das inoffizielle SNES-Pixelbuch haben möchte, guckte in den letzten Tagen in die Röhre.

Nachdem das Nachfolgebuch, das inoffizielle Mega-Drive-Pixelbuch, angekündigt wurde und vorbestellt werden konnte, war auch das SNES-Pixelbuch kurze Zeit später ausverkauft.

Aber keine Sorge, ihr geht nicht leer aus, denn es wird eine zweite Auflage geben.

"Das inoffizielle SNES-Pixelbuch war keine 30 Stunden nach Start der Aktion ausverkauft - sehr zu unserer Freude, aber natürlich auch zur Frustration vieler Retro-Fans, die sich kein Exemplar des aufwendig illustrierten Werks mehr sichern konnten", heißt es.

Kurzfristig hat man sich daher zur Produktion einer zweiten Auflage entschlossen, mit deren Veröffentlichung voraussichtlich im Juni oder Juli zu rechnen ist.

Vorbestellungen der zweiten Auflage sind ab sofort hier möglich.

"Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns nochmal ganz besonders bei Euch dafür bedanken, dass Ihr das Projekt Pixelbuch so großartig unterstützt: Ohne Euren Support wäre all das nicht möglich!", heißt es.

Und wenn sich die Vorverkaufssituation weiterhin so gut entwickelt, möchte man 2022 und 2023 bereits die nächsten Pixelbücher nachlegen. Geplant sind welche zum Game Boy Advance und zur PC Engine.

Dass das SNES-Pixelbuch definitiv einen Blick wert ist, lest ihr in meinem Artikel dazu.

Das Mega-Drive-Pixelbuch soll indes gegen Ende des Jahres erscheinen und verspricht 340 Seiten mit Abbildungen, Artikeln, Interviews, Illustrationen und mehr rund um Segas 16-Bit-Konsole.

"Bei dem am 14. April gestarteten Vorverkauf nutzten so viele von Euch das Vorbesteller-Angebot (eine exklusive Kombi aus Buch und Schuber), dass wir nach nur drei Tagen fast doppelt so viele Vorbestellungen verbuchen konnten wie beim Vorgänger über den Zeitraum von fast einem halben Jahr."