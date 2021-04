Ihr könnt jetzt die neue Revali-Statue zu Legend of Zelda: Breath of the Wild vorbestellen

Die neue Revali-Statue von First 4 Figures ist jetzt vorbestellbar

Sie erscheint gegen Ende des Jahres

Revali ist der neueste Zugang in First 4 Figures' Figurenreihe zu Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die neue PVC-Statue von Revali kann ab sofort vorbestellt werden und bis zum 5. Mai 2021 habt ihr außerdem noch die Möglichkeit, dabei ein wenig zu sparen.

Inspiriert ist die Statue von Revalis offiziellem Artwork aus Breath of the Wild, dabei nimmt er eine "stoische" Pose ein und trägt zudem seinen Bogen.

So sieht sie aus.

" Als einer der vier Champions von Hyrule trägt er das blaue Tuch, das ihnen von Prinzessin Zelda verliehen wurde, als Symbol dafür, dass sie in der Tat Champions von Hyrule sind", heißt es. "Und angesichts der Richtung, in die das Tuch weht, verleiht es dem Stück sogar eine gewisse Dynamik."

Das Design des Standfußes basiert wiederum auf dem Sheikah-Augensymbol, das zu sehen ist, wenn das Sheikah-Slate-Interface aktiviert wird. In der Exclusive Edition der Statue gibt es außerdem LED-Funktionen für den Standfuß.

Abseits dessen wird die Exclusive Edition noch in einer Premium-Verpackung ausgeliefert, enthält ein Echtheitszertifikat und ist nummeriert.

Insgesamt ist die Statue inklusive Standfuß 27cm hoch, 26cm breit und 14cm tief, das Gewicht liegt bei 716 Gramm. Insgesamt werden 10.000 Exemplare produziert und mit der Veröffentlichung ist im 4. Quartal 2021 zu rechnen.



Der Preis liegt aktuell - wie oben erwähnt bis zum 5. Mai 2021 - noch bei 137,99 Dollar für Frühkäufer, anschließend steigt er auf 149,99 Dollar.

Vorbestellungen der Revali-PVC-Statue sind ab sofot über die Webseite von First 4 Figures hier möglich.