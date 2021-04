Neu im Xbox Game Pass: Fable 3, Destroy All Humans und mehr

Fünf neue Spiele kommen bis Ende April in den Xbox Game Pass

Sechs Titel verlassen die Game-Pass-Bibliothek zum Monatsende

Es dauert nicht mehr lange, bis der April schon wieder vorbei ist. Bis dahin kommen aber noch ein paar neue Spiele in den Xbox Game Pass. Welche das sind, hat Microsoft nun bekannt gegeben.

Bereits auf Cloud und Konsole verfügbar ist zum Beispiel MLB The Show 21, wenn ihr ein wenig Lust auf Baseball verspürt.

Am morgigen 22. April geht's weiter mit Phogs! auf dem PC, am 28. April kommt Second Extinction als Game-Preview-Version auf Cloud, Konsole und PC hinzu und am 29. April folgt Destroy All Humans, ebenfalls auf Cloud, Konsole und PC.

Zum Monatsabschluss erwarten euch dann in der Cloud am 30. April noch Fable 3 und Fable Anniversary.

Zugleich werden einige weitere Spiele mit der Steuerung via "Xbox Touch Control" kompatibel gemacht. Das sind folgende sechs Titel:

Banjo-Kazooie

Battle Chasers: Nightwar

Killer Queen Black

Overcooked! 2

Wreckfest

Double Dragon Neon

Zu guter Letzt verlassen zum Monatsende wieder einige Spiele die Bibliothek des Xbox Game Pass. Am 30. April verschwinden folgende sechs Titel: Endless Legend (PC), For the King (Cloud, Konsole und PC), Fractured Minds (Cloud und Konsole), Levelhead (Cloud, Konsole und PC), Moving Out (Cloud, Konsole und PC) und Thumper (PC). Wenn ihr die noch spielen beziehungsweise ausprobieren möchtet, solltet ihr euch dafür also nicht mehr viel Zeit lassen.

Zu Anfang des Monats war unter anderem Rockstars Grand Theft Auto 5 in den Game Pass zurückgekehrt. Zu den Neuzugängen zählten unter anderem auch noch Zombie Army 4: Dead War, NHL 21 sowie Pathway.

Hier könnt ihr eine Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft kaufen (Amazon.de).

Oder ihr holt euch den Xbox Game Pass Ultimate (inklusive EA Play) direkt im Microsoft Store.