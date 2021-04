Neues Nintendo-Switch-Update 12.0.1 bringt wieder mehr Stabilität

Das neueste Switch-Update 12.0.1 ist live mit einigen Stabilitätsverbesserungen

Das neuste Update für die Nintendo Switch mit der Versionsnummer 12.0.1 ist nun live und soll für mehr Stabilität auf dem Nintendo-Gerät sorgen. Dabei handelt es sich um den zweiten Patch des Monats, Versionsnummer 12.0.0 erschien bereits am 6. April.

Auf den ersten Blick beinhaltet das neueste Update nicht viel mehr als "verbesserte Systemstabilität und Komfort", wie es in den Patch Notes heißt. Der Dataminer OatmealDome hat allerdings noch ein paar mehr neue Details entdeckt und auf Twitter geteilt:

[Nintendo Switch System Update]



12.0.1 is out. Patch notes state ?stability?, and that?s it.



Meanwhile, these OS components were updated:



- Bluetooth

- BSD Sockets (creates connections over the Internet)

- Swear words list



Probably bug fixes / internal stuff, but we?ll see. https://t.co/FEHDYNiWOs — OatmealDome (@OatmealDome) April 20, 2021

Ihm zufolge wurden zusätzlich Veränderungen an einzelnen Komponenten des Betriebssystems vorgenommen, darunter Bluetooth und die BSD-Sockets. Außerdem wurde die Überprüfung von Schimpfwörtern oder "unangemessener Sprache" in irgendeiner Form überarbeitet, sonderlich transparent ist das allerdings nicht und schwer zu sagen, wie es sich konkret auswirkt.

Aus dem vergangenen Herbst gab es zum Beispiel einen Twitter-Screenshot, der zeigt, dass das Wort "covid" wohl nicht in Nicknames auf der Switch verwendet werden darf. Eben diese Liste verbotener Wörter wurde nun wohl verändert oder erweitert.

Das letzte Update 12.0.0 mit gerader Versionsnummer klang zwar nach einer großen Sache, änderte allerdings auf den ersten Blick nicht allzu viel. In erster Linie wurden nur Probleme mit Spielstand-Backups behoben. Auch hier hatte OatmealDome aber bereits einige Details mehr entdeckt, die nicht in den offiziellen Patch Notes standen. Zum Beispiel fielen dabei neue interne Einstellungen und Hinweise auf ein neues Dock ins Auge.