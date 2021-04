Battlefield 6 verspricht "epische Ausmaße" - und ein Mobile-Game kommt auch

Das nächste Battlefield wird bald vorgestellt

Ein neues Battlefield-Mobile-Game erscheint 2022

Zwei Battlefield-Spiele befinden sich derzeit in der Entwicklung, wie Electronic Arts und DICE mitteilen.

Zum einen das nächste Battlefield, das gerne mal Battlefield 6 genannt wird, wenngleich der offizielle Name noch nicht bekannt ist.

Und zum anderen ein brandneues Mobile-Game im Battlefield-Universum, das heute angekündigt wurde.

Auf Informationen zum nächsten Hauptteil müsst ihr noch warten, aber DICE' General Manager Oskar Gabrielson verspricht, dass das Team euch in den nächsten Monaten "sehr viel" zeigen wird.

"Durch die Zusammenarbeit mit weiteren Weltklassestudios innerhalb von Electronic Arts arbeitet das größtes Team aller Zeiten an einem neuen Battlefield-Spiel für Konsolen und PC", sagt er. "Während unsere Freunde bei Criterion und DICE LA mit uns an unserer gemeinsamen Vision für das Spiel arbeiten, bringt das Team in Göteborg die Technologien des Spiels auf ein völlig neues Niveau. Gemeinsam entwickeln wir ein atemberaubendes Spielerlebnis, auf das ihr euch Ende 2021 freuen könnt!"

Wie er angibt, finden bereits tägliche Playtests statt und es wird am Spiel sowie an der Balance gefeilt.

"Das Spiel hat alles, was wir an Battlefield lieben - und hebt alles auf ein neues Niveau", verspricht er. "Epische Ausmaße. Militärische Kriegführung. Verrückte, unerwartete Momente. Spielverändernde Zerstörungen. Gewaltige Schlachten mit mehr Spielern und Chaos denn je. Alles mit der Power von Next-Gen-Konsolen und PCs."

Und dann wäre da noch das neue Mobile-Spiel, das für 2022 geplant ist und in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Industrial Toys entsteht.

"Und bevor ihr fragt: Ja, das Ganze ist ein eigenständiges Spiel", erläutert er. "Ein völlig anderes Spiel als der Titel für Konsolen und PC... speziell entwickelt für die Mobile-Plattform. Es wird von iToys von Grund auf neu entwickelt, damit ihr Battlefield auch unterwegs spielen und ein umfassendes fähigkeitsbasiertes Erlebnis genießen könnt. Das Mobile-Spiel geht jetzt in eine Testphase, bevor es dann im nächsten Jahr erscheint, also stellt euch schon mal auf weitere Details ein."