Das PS5-Roguelike Returnal kommt in 4K mit 60fps und Raytracing!

Das unheimliche Roguelike-Actionspiel Returnal für die PS5 erscheint bereits nächste Woche. Wie neue Anspielberichte andeuten, könnt ihr den Shooter von Housemarque in 4K mit 60fps spielen.

Diese Information hat Twitter-User Heisenreborn in der "MODO Playstation Show" aus Portugal entdeckt und auf seinem Kanal geteilt, wie IGN berichtet. Es sieht also so aus, als hätte das Entwicklerstudio beim Exklusivtitel Returnal versucht, die Möglichkeiten der Next-Gen auszuschöpfen: Eine Auflösung von 4K, eine Bildrate von 60fps und Raytracing stemmt der Shooter gleichzeitig.

Housemarque bleibt in Sachen Gameplay also ein wenig seinen Arcade-artigen Zukunfts-Shootern der Vergangenheit treu, wie zum Beispiel Nex Machina oder Matterfall. In Returnal geht es nun allerdings weg vom Retro-Look und einen deutlichen Schritt in Richtung AAA-Grafik, das Spiel nutzt dabei zudem die Möglichkeiten des PS5-DualSense-Controlers. Durch all diese Features soll das nischigere Genre der Roguelike-Action einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden, deutet Housemarque selbst an.

Tatsächlich ist mittlerweile schon ziemlich viel über das zuerst noch so geheimnisvolle Roguelike-Riesenprojekt von Housemarque bekannt. Im Kern geht es um Hauptfigur Selene, die unbeabsichtigt auf dem fremden, gefährlichen Planeten Atropos strandet und in eine Zeitschleife gerät.

Nachdem bereits über Waffen, Ausrüstung, Gefahren und Plotelemente gesprochen wurde, ging Housemarque kürzlich auch noch einmal kurz und knapp auf die Monster und Bosse des Spiels ein: Aliens, die sich laut Director Harry Krueger zum Teil an realen Tiefsee-Wesen orientieren, kombiniert mit futuristischen Leuchteffekten.

Returnal erscheint am 30. April exklusiv für die PS5 und kann jetzt noch digital und als Disc-Version vorbestellt werden - zum Beispiel direkt im PlayStation Store für 79,99 Euro.