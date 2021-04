Holt euch jetzt 7 Lego-Spiele für weniger als 9 Euro

Im neuen Humble Lego Built to Bundle stecken sieben Spiele

Ihr bekommt sie alle für weniger als 9 Euro

Ihr habt aktuell eine gute Gelegenheit, euch mehr als eine Handvoll Lego-Spiele für wenig Geld zu sichern!

Und zwar im neuen Humble Lego Built to Bundle, das noch rund elf Tage lang erhältlich ist.

Für nicht mehr als einen Euro bekommt ihr hier schon mal ein Spiel: The Lego Ninjago Movie Video Game.

Weiter geht's dann mit dem Durchschnittspreis (aktuell zirka 7,87 Euro), ab dem die Titel Lego Worlds, Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition, Lego Marvel's Avengers und Lego Batman 2: DC Super Heroes hinzukommen.

Und für etwas mehr Geld als das - 8,42 Euro, um genau zu sein - sichert ihr euch dann zusätzlich noch Lego DC Super-Villains Deluxe Edition sowie Lego Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition.

Wie üblich unterstützt ihr mit eurem Kauf des Humble Bundles auch eine Wohltätigkeitsorganisation. Beim Lego-Bundle ist das standardmäßig Stop AAPI Hate.

Stop AAPI Hate ist eine Organisation, die sich gegen Asiaten gerichtetem Rassismus in den USA befasst. Allein zwischen März 2020 und Februar 2021 wurden in den USA 3.795 Fälle von Rassismus gegenüber asiatischen Amerikanern gemeldet.

Im Zuge der Corona-Pandemie gab es zudem Berichte über steigenden Anti-asiatischen Rassismus, auch in Deutschland. Weil oberflächliche Menschen nichts Besseres zu tun haben, als Asiaten mit einem Virus in Verbindung zu bringen, das 2019 erstmals in Asien (China) beschrieben wurde. Seufz.

Wer Interesse an dem Bundle hat, kann es sich hier direkt kaufen. Und wer möchte, hat ebenso die Möglichkeit, eine andere Wohltätigkeitsorganisation damit zu unterstützen.