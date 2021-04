Respawn Entertainment arbeitet an einer brandneuen IP

Respawn Entertainment arbeitet an einer neuen IP

Für dieses Projekt sucht das EA-Studio einen Software-Entwickler

Details zum neuen Spiel sind noch nicht bekannt

Respawn Entetainment, bekannt für Titanfall, Apex Legends und Star Wars Jedi: Fallen Order, sucht nach einem Software-Entwickler für eine brandneue IP. Mit dieser Stellenausschreibung hat der Entwickler seine Pläne für ein komplett neues Spiel öffentlich gemacht.

Ein Titanfall 3 wird es also nicht werden. In welche Richtung sich dieses geheimnisvolle neue Projekt entwickeln wird, ist noch nicht bekannt. In einem Tweet von Respawn-Chef Vince Zampella heißt es, das Studio suche einen "Incubation Team Software Engineer", der sich einem fünfköpfigen, "kompakten Inkubationsteam anschließen möchte, das derzeit eine neue IP entwickelt". Zampella bezeichnet dieses Angebot als "aufregende neue Gelegenheit".

Looking for an exciting new opportunity? New Respawn project, super exciting stuff. Get in early! https://t.co/48UOhXhq7e — Vince Zampella (@VinceZampella) April 23, 2021

Da sich das Projekt wohl noch früh im Entwicklungsprozess befindet, kann man es dem Respawn-Team nachsehen, dass sie noch nicht mit detaillierten Informationen an die Öffentlichkeit gehen möchten.

In der Stellenausschreibung selbst wirbt Respawn mit "Pionierarbeit", um "Abenteuer bis zum Tod des Universums" zu ermöglichen" und der "frühen Beteiligung an der Entwicklung einer brandneuen IP."

Wer eher auf Weltraumschlachten steht, kann sich Berichten zufolge auf zwei neue Spiele aus dem Star-Wars-Universum freuen, an dem das Titanfall-Studio derzeit arbeiten soll.

Zuletzt war Respawn Entertainment zusammen mit dem Oculus-Studio von Facebook am Dreh eines Dokumentarfilms beteiligt, der sogar einen Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm (Kurzfilm)" abräumte. Sie denken, diese Geschichte ist bloß erfunden? Falsch gedacht, denn so hat es sich tatsächlich zugetragen.

"Colette", so heißt der glückliche Gewinnerfilm, wurde als Teil des VR-FPS Medal of Honor: Above and Beyond produziert. Auf Twitter verbreitete Respawn Entertainment die frohe Kunde. Hier könnt ihr euch den Film in voller Länge ansehen:

Viel Arbeit hat das Studio daneben in die neue Saison von Apex Legends gesteckt. Mit einer neuen Legende aus dem Titanfall-Universum (um Fans zumindest ein kleines bisschen Mech-Action zu bieten), einer neuen Waffe und einem 3v3-Deathmatch-Modus gibt es viel Neues zu entdecken. Hier erfahrt ihr alles über die "Legacy"-Saison.