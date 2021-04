Rivet heißt die neue Protagonistin in Ratchet and Clank: Rift Apart - State of Play am Donnerstag!

Rivet heißt die neue Protagonistin in Ratchet & Clank: Rift Apart

Das Spiel steht im Fokus einer neuen Ausgabe von State of Play

Die mysteriöse Lombax-Protagonistin in Ratchet & Clank: Rift Apart hat endlich einen Namen.

Wenn das Spiel am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, werdet ihr darin Rviet kennenlernen.

Sie ist eine Lombax-Widerstandskämpferin aus einer anderen Dimension, in der der böse Imperator Nefarious Jagd auf organische Lebensformen macht.

Passend dazu gibt's auch einen Trailer mit neuen Impressionen aus dem Spiel:

"Ihr habt brandneue Schauplätze wie Nefarious City kennengelernt und gesehen, wie alte Favoriten wie Sargasso und Torren IV in einer anderen Dimension aussehen", heißt es. "Außerdem konntet ihr einen ersten Blick auf einige der neuen Waffen und Gameplay-Mechaniken werfen."

Wie Insomniacs Creative Director Marcus Smith anmerkt, hat man den Song im Trailer nicht nur ausgewählt, "weil er toll und aufregend klingt", vielmehr steckt hinter dem Stück der Band DEVO eine Bedeutung.

Zum einen ist sie eine der Lieblingsbands von Smith, zum anderen wurde sie von Mark Mothersbaugh gegründet, der wiederum der Soundtrack-Komponist für Rift Apart ist.

"Im Laufe der Jahre habt ihr seine Kompositionen bestimmt auch schon außerhalb seines Schaffens in DEVO gehört, sei es in den drei Originalspielen von Crash Bandicoot und Jak & Daxter, in animierten Serien wie Rugrats oder im Blockbuster-Film Thor: Tag der Entscheidung", erzählt Smith. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mark und können es kaum erwarten, dass ihr den unglaublichen Soundtrack hört, den er erschaffen hat."

Mehr von Rift Apart bekommt ihr indes am kommenden Donnerstag, den 29. April 2021, ab 23 Uhr deutscher Zeit im Rahmen einer neuen Ausgabe von State of Play zu sehen. Sony und Insomniac versprechen "mehr als 15 Minuten frisches Gameplay" aus dem Spiel.