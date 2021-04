Pokémon Go: Euer Event-Programm im Mai

Das Event-Programm für Pokémon Go im Mai steht fest

Es gibt neue Raids, Rampenlichtstunden und Events

Im Mai gibt's in Pokémon Go erneut einiges zu tun, einen ersten Vorgeschmack liefert Niantic anhand des jetzt bekannt gegebenen Programms für den kommenden Monat.

Unter anderem erwartet euch im nächsten Monat Crypto-Lavados, wenn ihr Giovanni im Kampf besiegt. Das tut ihr entweder im Rahmen der Spezialforschung "Höhenflug", alternativ erhaltet ihr ein Super-Rocket-Radar während eines kommenden Events als Belohnung für eine befristete Forschung.

Ein neues Pokémon für einen Forschungsdurchbruch gibt's ebenso wie neue Rampenlichtstunden, weiterhin findet der Community Day am 15. Mai 2021 statt. Welches Pokémon dabei im Fokus steht, ist noch nicht bekannt.

Auch im Mai gibt's in Pokémon Go einiges zu tun.

Bei den Raids steht ebenso einiges auf dem Programm, zum Beispiel bei den Raid-Kämpfen der Stufe 5:

Bis Dienstag, den 4. Mai 2021, um 10 Uhr (Ortszeit) erscheinen Boreos, Voltolos und Demeteros in der Inkarnationsform weiterhin in Raid-Kämpfen der Stufe 5.

Von Dienstag, den 4. Mai 2021, um 10 Uhr bis Dienstag, den 18. Mai 2021, um 10 Uhr (Ortszeit) erscheint das Lebens-Pokémon Xerneas zum ersten Mal in Pokémon Go!

Von Dienstag, den 18. Mai 2021, um 10 Uhr bis Dienstag, den 1. Juni 2021, um 10 Uhr (Ortszeit) erscheint das Zerstörungs-Pokémon Yveltal zum ersten Mal in Pokémon Go!

In den Mega-Raids sieht es indes wie folgt aus:

Bis Dienstag, den 4. Mai 2021, um 10 Uhr (Ortszeit) erscheinen Mega-Bisaflor, Mega-Schlapor und Mega-Rexblisar weiterhin in Mega-Raids.

Von Dienstag, den 4. Mai 2021, um 10 Uhr bis Samstag, den 15. Mai 2021, um 17 Uhr (Ortszeit) erscheinen Mega-Bisaflor, Mega-Glurak Y und Mega-Schlapor in Mega-Raids.

Von Samstag, den 15. Mai 2021, um 17 Uhr bis Dienstag, den 1. Juni 2021, um 10 Uhr (Ortszeit) erscheinen Mega-Ampharos, Mega-Hundemon und ein weiteres Mega-Pokémon in Mega-Raids, von dem ihr euch jedoch überraschen lassen müsst.

Wie gewohnt findet jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr eine Raid-Stunde statt, bei dem das oder die jeweils aktuellen Pokémon der Stufe 5 häufiger auftauchen.

Zum Monatsende - am Donnerstag geht's los - feiert Niantic indes den Release von New Pokémon Snap auf der Switch mit einem kleinen Event in Pokémon Go.

Außerdem sind noch zwei weitere, größere Events für den Mai geplant: Illuminierende Legenden X sowie Illuminierende Legenden Y. Mehr Details zu den besagten Events liefern wir euch zeitnah in unseren Guides.

Und auch im Mai bekommt ihr jeden Montag einmalig eine kostenlose Box im In-Game-Shop, die einen Fern-Raid-Pass und weitere Items enthält.