Mordversuch an Gründern des Genshin-Impact-Studios miHoYo gescheitert

Eine Person hatte geplant, die Gründer von miHoYo mit einem Messer zu attackieren

Der Mordversuch ist gescheitert, niemand wurde verletzt

Als Motiv wird der Frust über ein Event in Honkai Impact vermutet

Ein Mordversuch in der Gaming-Branche? Davon hört man nicht alle Tage. Laut Senior Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners waren die Gründer des Entwicklerstudios miHoYo (Genshin Impact) Opfer eines - glücklicherweise fehlgeschlagenen - Mordversuchs. Mit einem Messer wollte der Angreifer das Leben der chinesischen Entwickler beenden.

Der Täter wurde im MiHoYo-Hauptquartier in Shanghai verhaftet und niemand sei verletzt worden, twittert Ahmad.

An individual was arrested on April 24 for attempting to assassinate the founders of MiHoYo (Genshin Impact) with a knife.



The individual was arrested at the MiHoYo HQ in Shanghai.



The motive is believed to be dissatisfaction with a recent game update in Honkai Impact 3rd. pic.twitter.com/6YiogGgIV9 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 26, 2021

"Als Motiv wird die Unzufriedenheit mit einem kürzlichen Spiel-Update in Honkai Impact 3rd vermutet", schreibt Ahmad. In einem Geburtstags-Event brachte miHoYo aufreizende Bunny-Girl-Outfits in ein Werbevideo und ein aufreizendes Bunny-Kostüm von Yea Sakura ins Spiel.

Das schmeckte vielen Spielern so gar nicht. Laut Ahmad empfanden viele chinesische Benutzer diese Kostüme als respektlos gegenüber den Charakteren und China. Außerdem wurden bestimmte Inhalte des Events nur auf dem globalen Server freigeschaltet. Das Bunny-Happening war für die Spieler also nicht nur abwertend, sondern auch unfair.

In diesem Tweet, der als Antwort auf Ahmads Aussage gepostet wurde, könnt ihr euch ein Bild von den hopsenden Anime-Hasen machen. Auf YouTube wurde das Video bereits vom offiziellen miHoYo-Kanal entfernt:

Yes they literally got mad that Mihoyo made a short video of them in bunny suits to celebrate GLB?s anniversary. Said they made them into prostitutes which is absurd because Honkai is filled with fan service and holds no punches in appealing to Otaku culture. pic.twitter.com/Y9etRYODcg — kyuubi (@kyuubi5995) April 26, 2021

Am 22. April entschuldigte sich der Entwickler mit folgendem Statement:

"Kürzlich erhielten wir Feedback zum GLB 3rd Anniversary Story-Event und zu Werbevideos mit Bunny-Girl-Designs und Tanzbewegungen, die nicht ins Bild passten und unangebracht waren. Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese Probleme."

"Wir werden alle Inhalte, die mit den Bunny Girls zum dritten Geburtstag zu tun haben, entfernen und das View Count Event absagen. Das Artwork des In-Game-Stigmas Yea Sakura: Peaches (B) wird im Anschluss ebenfalls entsprechend angepasst werden. Wir entschuldigen uns zutiefst für die negative Erfahrung und werden jeden Captain ab Lv.9 auf dem GLB-Server mit 500 Kristallen entschädigen. Die Kristalle werden am 23. April um 12:00 Uhr per In-Game-Mail verteilt und verfallen am 7. Mai um 12:00 Uhr."

Für viele Nutzer, die haufenweise Geld in das Gatcha-System von Honkai Impact gesteckt haben, um die Belohnungen des Events zu erhalten, ersetzt diese Entschädigung ihren finanziellen Aufwand nicht. In Zukunft soll so ein Problem nicht mehr vorkommen, verspricht miHoYo in seinem Statement.

"Während wir über unsere Entscheidungen nachdenken, versprechen wir, die Qualität unserer Inhalte mit höheren Standards zu sichern, um sicherzustellen, dass diese Art von Problemen nie wieder auftreten. In Zukunft werden wir uns noch mehr bemühen, euer Spielerlebnis mit spannenden und vielfältigen Inhalten zu verbessern und eine gesunde Umgebung zu schaffen, in der jeder Spaß haben kann."

Dass dieser Fehler das Leben der Gründungsmitglieder gefährden würde, hätte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand ahnen können.