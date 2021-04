Die PlayStation Plus Spiele im Mai: Battlefield 5 und Wreckfest kostenlos

Battlefield 5 und Wreckfest sind die PS-Plus-Spiele im Mai 2021

Außerdem bekommt ihr noch Stranded Deep

Verfügbar sind die Spiele ab dem 4. Mai 2021

Sony hat die PS-Plus-Spiele für den Monat Mai bestätigt. Ab dem 4. Mai 2021 könnt ihr euch drei neue Spiele herunterladen. Eines davon für die PS5, die beiden anderen für die PS4.

Zum einen ist das DICE' Shooter Battlefield 5, in dem ihr an den Fronten des Zweiten Weltkrieges kämpft. Ihr spielt sowohl eine Kampagne als auch in mehreren großen Multiplayer-Modi, brandneu ist der Battle-Royale-Modus Feuersturm für bis zu 64 Spieler und Spielerinnen.

Ebenfalls für die PS4 gibt's Stranded Deep. Hier stürzt ihr mit einem Flugzeug im Pazifik ab und müsst eure Überlebensfähigkeiten unter Beweis stellen. Ihr erkundet die Spielwelt unter und über dem Meer, sucht euch Materialien für Werkzeuge, Waffen und eine Unterkunft zusammen. Ebenso sind Hitze, Hunger, Durst und gefährliche Meerestiere Dinge, die ihr beachten solltet.

Zu guter Letzt erwartet euch auf der PS5 noch das Rennspiel Wreckfest: Drive Hard, Die Last von den Flatout-Machern. Hier erwartet euch jede Menge Schrott, wenn ihr euch in die Kopf-an-Kopf-Rennen gegen andere Fahrer stürzt. Die PS5-Version bringt dabei eine 4K-Auflösung und 60fps, höher aufgelöste Texturen, DualSense-Effekte und schnellere Ladezeiten mit sich.

Die drei genannten Titel sind vom 4. bis 31. Mai 2021 im PlayStation Store für Plus-Nutzer und -Nutzerinnen verfügbar.

Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, euch die aktuellen Titel Days Gone, Zombie Army 4: Dead War und Oddworld: Soulstorm im PlayStation Store zu holen.

Wer noch kein PlayStation Plus hat, kann sich ein Abonnement in verschiedenen Ausführungen im PlayStation Store holen.