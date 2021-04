Expeditions: Rome angekündigt - entscheidet über die Zukunft Roms

Expeditions: Rome ist für den PC in Arbeit

Das Spiel soll noch 2021 erscheinen

Nach Expeditions: Conquistador und Expeditions: Viking führt euch der dritte Teil der CRPG-Reihe von Logic Artists und THQ Nordic nach Rom.

Das dänische Entwicklerstudio arbeitet derzeit an Expeditions: Rome, das für PC in Entwicklung ist und noch 2021 erscheinen soll.

Ihr spielt einen jungen Legaten, dessen Vater von einem unbekannten politischen Gegner ermordet wurde. Daraufhin flieht ihr aus Rom und schließt euch einem Feldzug an, dessen Ziel darin besteht, eine griechische Revolte niederzuschlagen.

Dadurch steigen eure militärische Macht sowie eure Kampferfahrung, was euch zu einem respektierten und gefürchteten Legaten macht.

"In Expeditions: Rome setzt du den Willen Roms in der ganzen bekannten Welt um, von den strahlend blauen Küsten Griechenlands bis in die dunkelsten Wälder Galliens", heißt es. "Es liegt an dir, wie du Rom und dich selbst darstellst. Setzt du dich mit eiserner Faust durch, oder ziehst du geschickte Verhandlung vor? Setzt du das Erbe der Republik fort, oder schlägst du im komplexen politischen Geschehen des Senats deinen eigenen Weg ein? Jede deiner Entscheidungen hat Einfluss auf das Schicksal deiner Legion, deiner Gefährten und die Zukunft Roms."

Ihr stellt Rollenspiel-typisch euren eigenen Charakter und bestimmt dabei Aussehen, Geschlecht, Klasse und Fähigkeiten. Um in den rundenbasierten Kämpfen zu bestehen, müsst ihr dann noch eure Fähigkeiten und Waffen geschickt einsetzen.

Auf eurer Reise versammelt ihr außerdem fünf Gefährten um euch und befasst euch mit politischen Intrigen sowie zwischenmenschlicher Dynamik. THQ Nordic verspricht zudem eine volle Sprachausgabe und "bedeutsame Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben".