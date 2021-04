Monster Hunter Rise: Inhaltsupdate bringt neue Monster, Rüstungen und Herausforderungen

Für Monster Hunter Rise ist das erste Update mit neuen Inhalten erschienen

Es enthält neue Monster wie die Drachenältesten oder die Apex-Monster Rathalos und Diablos

Monster Hunter Rise hat das erste Update mit neuen Zusatzinhalten erhalten. Das bringt unter anderem neue Monster, Rüstungen, Herausforderungen und kosmetische DLCs für neue Outfits, Gesten und mehr mit sich.

Zahlreiche neue Kreaturen sollten nun für euch im Spiel verfügbar sein. Zum einen fallen darunter die Drachenältesten Kushala Daora, Chameleos und Teostra, aber auch die Apex-Monster Rathalos und Diablos könnt ihr jetzt im Kampf bezwingen. So könnt ihr euch jetzt neuen Herausforderungen stellen. Solchen Apex-Montern könnt ihr euch nun mit dem Update übrigens auch außerhalb von Randale-Ereignissen stellen. In Letzteren kommt nun auch das Wyvern-Monster Magnamalo vor.

Um eure Figuren etwas individueller zu gestalten, könnt ihr nun außerdem Dekorrüstungen bauen. Falls ihr eure Charaktere noch schicker machen wollt, gibt es jetzt außerdem die kosmetischen DLCs, in denen ihr noch mehr spezielle Aufkleber, Rüstungen, Gesten und Co. findet. Damit könnt ihr euch dann in neue Klamotten werfen, euer Gesicht bemalen oder euch Perücken aufsetzen.

Dafür gibt es mittlerweile zum Beispiel DLC-Paket 1 und 2 mit zahlreichen Skins im Bundle oder einzelne Deko-Sets, die ihr nach Belieben kombinieren könnt.

Schon Ende Mai soll ein weiteres Update zu Monster Hunter Rise mit weiteren Inhalten erscheinen, darunter weitere Monster und ein anderes Plot-Finale am Spielende - wie das genau aussehen wird, zeigt sich aber wohl erst am Monatsende.

In dem umfassenden Kreaturenjäger-Franchise erscheint dieses Jahr auch noch das Rollenspiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Falls ihr euch das Spiel holt und auch in Monster Hunter Rise aktiv seid, könnt ihr die beiden Spiele verknüpfen und erhaltet dafür Gimmicks in beiden Titeln. In Monster Hunter Rise ist es zum Beispiel eine gehärtete Reitrüstung.