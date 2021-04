Fall Guys: Release für Xbox und Nintendo Switch verschoben - dafür bekommen sie Cross-Play

Die Veröffentlichung von Fall Guys auf Xbox und Nintendo Switch verzögert sich

Ein Release-Termin ist aktuell nicht bekannt

Mediatonic hat die Veröffentlichung von Fall Guys auf Xbox und Nintendo Switch nach hinten verschoben.

"Bei so vielen neuen Möglichkeiten, die sich uns jetzt [durch die Übernahme von Epic Games] bieten, haben wir festgestellt, dass unser zuvor angekündigter Zeitplan für die Switch- und Xbox-Veröffentlichung im Sommer 2021 leider einfach zu früh ist, um all die leckeren neuen Features einzubauen, an denen wir arbeiten", heißt es auf der Webseite des Spiels.

"Während wir auf diesen Plattformen so schnell wie möglich an den Start gehen wollen, glauben wir, dass die Switch- und Xbox-Veröffentlichungen es wirklich wert sein werden, darauf zu warten, und wir sind super dankbar für eure Geduld", schreiben die Macher.

"Diese Verzögerung gibt unserem Team etwas Zeit, um Features wie Cross-Play hinzuzufügen. Wenn wir also neue Plattformen hinzufügen, werden die Spieler in der Lage sein, in Harmonie mit ihren Kumpels zu stolpern, unabhängig von ihrer Plattform der Wahl."

Auch mit der Zukunft von Fall Guys befasst sich der Beitrag. Demnach wächst das Team weiter, um den Erwartungen der Community gerecht zu werden und neue Inhalte abzuliefern.

Mediatonic verspricht neue saisonale Inhalte, Shows, Kostüme, Runden und weitere schöne Dinge. Als nächstes steht das Season-4.5-Update auf dem Programm, das zwei neue Runden mit sich bringt. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

"Wie ihr wahrscheinlich wisst, wurde Mediatonic kürzlich Teil der Epic Games-Familie", schreibt das Studio. "Das ist etwas, worüber wir super begeistert sind, da es unserem Team nun Zugang zu einer ganzen Reihe von neuen Tools gibt, um die Erfahrung derjenigen zu verbessern, die um die Kronen wetteifern; von den Blunderdome-Veteranen bis hin zu den erstmaligen Stolperern, egal wo ihr spielt."