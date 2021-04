FIFA 21 kommt im Mai zu EA Play und in den Xbox Game Pass

Im Mai kommt FIFA 21 zu EA Play

Auch mit einem Game-Pass-Abo könnt ihr davon profitieren

Wie EA ankündigt, kommt FIFA 21 nun im Mai zu EA Play und dadurch auch in den Xbox Game Pass Ultimate sowie Xbox Game Pass für PC. Falls ihr ein Abo für einen der beiden Services habt, könnt ihr euch also bald über Fußball auf dem Bildschirm freuen.

Der Xbox Game Pass und EA Play haben im letzten Jahr eine Partnerschaft begonnen, egal welches der erwähnten Angebote ihr nutzt, könnt ihr FIFA also kostenlos spielen. Zuerst waren die Spiele von Electronic Arts eine ganze Weile lang nur im Xbox Game Pass Ultimate erhältlich und die Computer-Variante wurde letzten Winter noch einmal herausgezögert. Seit letztem Monat mischt EA nun allerdings auch beim PC-Abo mit.

Damit erhielten diejenigen, die den Xbox Game Pass für PC nutzen, automatisch zahlreiche neue Titel, wie zum Beispiel Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield, Need for Speed Heat, die Sims, Madden NFL, Command & Conquer, Die Sims und auch das Vorgänger-Fußballspiel Fifa 20. Auch Star Wars Squadrons ist beispielsweise seit letztem Monat im Game Pass zugänglich.

In Sachen FIFA 21 oder genauer gesagt bezüglich des Ultimate-Team-Modus war Electronic Arts diese Woche mal wieder in der Kritik. Nachdem es schon öfter Zweifel an den Mikrotransaktionen von FUT gab, warfen Marketing-Dokumente nun den Verdacht auf, EA würde gezielt Leute in diesen Modus treiben, um mehr Geld zu verdienen.

Das Unternehmen streitet das allerdings natürlich ab. Die ganze Geschichte dazu findet ihr in unserer neusten Lootbox-Story.