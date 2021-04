Limited Run veröffentlicht die Castlevania Anniversary Collection in vier Editionen als Box-Version

Limited Run Games gibt euch bald die Möglichkeit, euch eine Box-Version der Castlevania Anniversary Collection zu sichern.

Konami hatte die Collection, die insgesamt acht Castlevania-Spiele umfasst, zuvor lediglich digital veröffentlicht.

Dank Limited Run Games ändert sich das bald und ihr habt die Auswahl zwischen jeweils vier verschiedenen Editionen für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Folgende Titel sind dabei enthalten:

Castlevania

Castlevania II Simon's Quest

Castlevania III Dracula's Curse

Super Castlevania IV

Castlevania The Adventure

Castlevania II Belmont's Revenge

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula

Zum einen gibt's eine Standard Edition zum Preis von 34,99 Dollar, mit der ihr jeweils die Spiele auf Disc beziehungsweise Cartridge bekommt.

Dann hätten wir da die Classic Edition für 59,99 Dollar. Diese steckt in einer "Konami Silver Box" im NES-Stil und umfasst ein neues Artwork des legendären Konami-Cover-Künstlers Tom duBois.

Auch die Größe entspricht dabei klassischen NES-Boxen, es fügt sich also gut in eure Sammlung ein. Ebenso erhaltet ihr den Soundtrack auf CD sowie ein Wendeposter mit zwei verschiedenen Motiven.

Ebenfalls 59,99 Dollar kostet euch die Bloodlines Edition. Diese ist in einer Clamshell-Verpackung untergebracht, die sich am Sega Mega Drive orientiert. Auch hier sind Soundtrack-CD und Poster mit dabei.

Und dann wird's nochmal ein gutes Stück teurer, denn die Ultimate Edition kostet euch 174,99 Dollar. Sie enthält unter anderem die Classic Edition sowie die Clamshell-Verpackung, hinzu kommen noch das Buch The History of Castlevania: Book of the Crescent Moon, kleine Repliken der Verpackungen von allen enthaltenen Spielen, drei Art Prints, ein Pin, ein Steelbook sowie eine Shadow Box, die leuchtet Musik abspielt.

Vorbestellungen aller Editionen sind ab Freitag, den 14. Mai 2021, um 16 Uhr und bis Montag, den 28. Juni 2021, um 5:59 Uhr deutscher Zeit möglich.

Wer Interesse hat, wird auf der Webseite von LRG fündig.