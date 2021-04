Sale im Ubisoft Store: Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800, Watch Dogs Legion und mehr reduziert!

Im Ubisoft Store gibt es aktuell einen Sale mit Rabatten von bis zu 80 %. Neben beliebten AAA-Titeln wie Assassin's Creed Valhalla oder dem Open-World-Mythologie-Abenteuer Immortals Fenyx Rising (das vielleicht zu Unrecht etwas im Ubisoft-Repertoire unterging), könnt ihr euch auch den Aufbau-Kassenschlager Anno 1800 oder zahlreiche DLCs mit Zusatzinhalten vergünstigt schnappen.

Hier eine kleine Auswahl der Angebote:

Neben diesen Spielen gibt es aber auch noch eine ganze Menge Zusatzinhalte oder Season-Pass-Angebote stark reduziert, darunter zahlreiche DLCs zu Anno, Assassin's Creed oder auch The Crew:

Anno 1800 - Season Pass 1

Der Season Pass 1 von Anno 1800 (auf den 2. gibt es aktuell auch einen kleineren Rabatt) beinhaltet drei DLCs - und zwar "Gesunkene Schätze", "Botanica" und "Die Passage". In Ersterem geht ihr auf Tauchgang und versucht mit einem ungewöhnlichen Erfinder Kostbarkeiten vom Grund des Meeres zu bergen. Mit Botanica könnt ihr vor allem eure Stadt schöner gestalten, indem ihr ein Blumenmeer pflanzt und so mehr Touristenmassen anlockt. Die Passage schickt euch wiederum auf eine riskante Polarexpedition. Mit dem Season Pass kommen zu den ohnehin schon umfassenden Möglichkeiten in Anno 1800 also noch einige hinzu.

Watch Dogs Legion - Season Pass

Mit dem Season Pass zum rebellischen Action-Adventure kommen zwei neue Story-Kapitel und mehrere neue Missionen ins Spiel. In diesen beiden Episoden kehrt der guten alte Hacker-Held Aiden Pearce aus Watch Dogs als spielbarer Charakter zurück. Außerdem könnt ihr euch mit dieser Erweiterung vier neue legendäre Helden, die besondere Fähigkeiten mit sich bringen, und ein neues Auto-Design im DedSec-Look sichern.