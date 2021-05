Bericht: Screenshots aus Battlefield 6 geleakt

Geleakte Bilder zeigen mögliche Eindrücke aus Battlefield 6

Sie zeigen ein High-Tech-Flugzeug-Cockpit und eine moderne Stadt

Laut dem bekannten Insider Tom Henderson sind die Screenshots real

Der neuste Teil von Battlefield könnte laut aktuellen Gerüchten noch diesen Monat angekündigt werden. Nun machen Screenshots die Runde, die aus dem kommenden Shooter geleakt worden sein sollen und bereits Einblicke ins Setting liefern.

Da es sich um einen Leak handelt, haben wir die Bilder hier vorerst nicht eingebunden. Auch auf der Seite imgur, wo die Screenshots zuvor aufgetaucht sind, wurden die Bilder schon entfernt. Diese zeigen eine moderne Stadt unter stürmischen Wolken und den Blick aus einem High-Tech-Cockpit, das einen beinahe futuristischen Eindruck macht. Außerdem ist durch die Frontscheibe eine Rakete zu sehen.

Dass es sich angeblich um reale Screenshots aus dem Spiel handeln solle, bestätigt auch der bekannte Insider Tom Henderson, der in der Vergangenheit schon für zahlreiche verlässliche Informationen gesorgt hat:

I'm not going to RT or share for obvious reasons... But yes, the 2 #BATTLEFIELD images that have been leaked in the past hour are real. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dennoch sollten die neuen Bilder vorerst lieber noch als Gerücht angesehen werden, denn das Entwicklerstudio oder der Publisher haben sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert. Wenn das neue Battlefield demnächst vorgestellt wird, können wir aber dann sicher sein, ob die Screenshots echt sind.

Auch die vermeintliche Ankündigung diesen Monat entstammt allerdings "nur" aus einem Leak von Tom Henderson selbst. Dass es noch im Frühjahr neue Informationen zu Battlefield geben soll, ist allerdings eine offizielle Information von EA, also allzu lange dürfte es wohl nicht mehr dauern.

Bisher gibt es zum neuen Teil der beliebten Militär-Shooter-Reihe keinen offiziellen Titel und kein konkretes Release-Datum, das Spiel soll allerdings noch 2021 erscheinen. Außerdem soll nächstes Jahr zusammen mit dem Studio Industrial Toys ein Mobile-Game zum Franchise folgen.