Resident Evil Village: So klappt der Reset beim Demo-Timer der PC-Version

PC-Spieler haben einen Weg gefunden, das Zeitlimit der Demo von Resident Evil Villagezu umgehen

Mit Stadia könnt ihr am PC noch eine zweite Runde in der Demo drehen - ganz ohne Aufwand

Die Demo zu Resident Evil Village ist jetzt auf allen Plattformen live und bietet Spielern innerhalb dieses Zeitraums eine Stunde Zeit, um das Dorf und das Schlossgebiet zu erkunden. Für viele Horror-Fans ist diese Zeitspanne wohl zu kurz, denn sie haben bereits kreative Lösungsansätze gefunden, um die 60 Minuten so lange wie nur möglich zu strecken.

Auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam und Stadia ist die einstündige Demo bis zum 10. Mai um 2:00 Uhr früh spielbar. PC-Spieler können den Timer austricksen und diesen nach einer gruseligen Nachtwanderung durch die neuen Gebiete einfach wieder zurücksetzen.

Nutzer "Leaves" hat zu diesem Thema eine kleine Anleitung im Steam-Forum hinterlassen:

Hier ist die Anleitung noch einmal auf Deutsch:

Deaktiviere Steam Cloud für die RE8 Demo Steam SAM (Steam Achievement Manager) herunterladen Lokale Speicherdateien löschen (Ort: X:\Steam\userdata\<YOUR STEAM ID>\1541780\remote\win64_save\). Lösche diese Dateien. Starte Steam SAM Wählen Sie RE8 Demo Entferne Achievements und Stats, bestätige

Wenn ihr die Demo danach ausführt, sollte der Timer auf eine Stunde zurückgesetzt worden sein. Möchtet ihr nicht jedes Mal eure Einstellungen neu anpassen, könnt ihr zu eurem Local Save gehen und "data00-1.bin" kopieren. In dieser Datei sind eure Einstellungen gespeichert.

Setzt ihr die Demo erneut zurück, fügt ihr die Datei in Schritt 3 - lokale Speicherdateien löschen - einfach in den Ordner ein. Also nachdem ihr die vorhandenen Dateien gelöscht habt, versteht sich. Ist der Timer zurückgesetzt, behaltet ihr so alle eure Einstellungen (danke, Eurogamer.net).

Da Capcom die Dauer, in der die Demo verfügbar ist, von 24 Stunden auf eine volle Woche verlängert hat, könnt ihr dieses Schlupfloch am PC noch einige Tage lang auskosten.

Ist euch die ganze Datenschieberei zu aufwändig, könnt ihr euch auch einen Stadia-Account anlegen und dort zumindest eine zweite Runde in Resident Evil Village drehen. Da der Titel am 7. Mai auf allen Plattformen erscheint, müsst ihr so oder so nicht mehr lange warten, um ganz ohne Zeitlimit durch das unheimliche Dorf zu schleichen.