Ein Pokémon-Spieler hat sämtliche verfügbaren schillernden Pokémon gefangen

Ein Pokémon-Spieler hat alle verfügbaren Pokémon in ihrer schillernden Form gefangen

Als Beweis zeigt er seine Pokémon-Home-Sammlung auf Twitter

Alle Pokémon zu fangen, die es in den jeweiligen Spielen der Hauptreihe gab, das ist schon eine zeitfressende Aufgabe.

Noch wesentlich zeitfressender ist die Suche nach all diesen Pokémon in ihrer schillernden Form, sofern diese verfügbar ist.

Ein Pokémon-Spieler hat exakt das geschafft und das ist angesichts des nötigen Aufwandes auf jeden Fall eine besondere Leistung.

Auf Twitter zeigt @kyudan_pokemon, dass er jedes einzelne schillernde Pokémon gefangen hat. In dem Tweet mit eingebettetem Tweet seht ihr, wie er durch seine Sammlung in Pokémon Home scrollt.

Von der ersten bis zur aktuellsten Generation sind das eine ganze Menge der Taschenmonster. Und dazu gehören zum Beispiel auch jedes einzelne Icognito als shiny Pokémon sowie Pikachu mit verschiedenen Hüten und andere Varianten.

Auf Twitter zeigen sich viele Fans entsprechend beeindruckt und auch Game Freaks Director Junichi Masuda teilte die Leistung auf seinem eigenen Account und beglückwünschte den Spieler zu seiner Sammlung.

Es ist vor allem deswegen eine besondere Leistung, da die schillernden Pokémon extrem selten sind. Da solltet ihr euch nicht von einem Pokémon Go verwöhnen lassen, dass euch manchmal die Shiny-Pokémon an Community Days nachschmeißt.

Die Chancen, ein shiny Pokémon zu bekommen, sind äußerst gering. Daher braucht es viel Geduld und Zeit, um sie alle einzusacken - und vielleicht auch hier und da einen Tausch, wenn eins doppelt vorhanden ist.

Wie sieht's bei euch aus? Wie viele schillernde Pokémon habt ihr in den Hauptspielen der Reihe gefangen? Oder habt ihr überhaupt jemals eines gefangen beziehungsweise aktiv danach gesucht?