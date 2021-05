Großes FPS-Boost-Update für mehr als 70 weitere Spiele auf Xbox Series X/S

Mehr als 70 neue Spiele unterstützen den FPS Boost auf Xbox Series X/S

Das bisher größte FPS-Boost-Update von Microsoft ist da, mit diesem unterstützen mehr als 70 weitere Titel die Funktion auf Xbox Series X und S.

Der FPS Boost sorgt auf Systemebene für eine verbesserte Performance in ausgewählten Spielen, wodurch keine speziellen Updates für diese heruntergeladen werden müssen.

Je nach Titel und Plattform kann sich so zum Beispiel die Bildwiederholrate verdoppeln, was für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgt.

Neu hinzugekommen ist zum Beispiel Alien Isolation, dass auf beiden Plattformen mit 60fps läuft. Das gilt ebenso für Assassin's Creed 3 Remastered, Assassin's Creed Rogue Remastered, Assassin's Creed: The Ezio Collection sowie Assassin's Creed Unity. Indes läuft Battle Chasers: Nightwar auf den beiden Konsolen mit jeweils bis zu 120fps.

Verschiedene Lego-Spiele - Batman 3, Jurassic World, Marvel Super Heroes 1 und 2, Marvel's Avengers, Star Wars: The Force Awakens, The Hobbit, The Incredibles und World - kamen ebenso neu dazu. In den meisten Fällen laufen sie mit 60fps, wobei Avengers, Marvel Super Heroes 1 und The Hobbit auf der Series X auch bis zu 120fps erreichen. Hinzu kommen noch The Lego Movie Videogame 1 und 2, wobei das erste 120fps bietet, das zweite nicht.

Mad Max spielt ihr künftig auf der Series X mit 120fps und auf der Series S mit 60fps, während Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux auf beiden Geräten 120 Bilder pro Sekunde unterstützen.

Zu den weiteren Neuzugängen zählen unter anderem noch My Friend Pedro, Overcooked 2, Two Point Hospital, Untitled Goose Game, Wasteland 3, die ersten beiden Watch-Dogs-Teile sowie Superhot.

Hier könnt ihr euch eine Liste mit allen aktuellen Titeln anschauen, die den FPS Boost auf Xbox Series X oder S unterstützen.