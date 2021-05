Neue Xbox-Angebote: Control, FIFA 21, Bloodstained: Ritual of the Night und mehr!

Eine neue Woche bedeutet auch einen neuen Spotlight-Sale bei Xbox beziehungsweise neue Angebote im Microsoft Store.

Aktuell sind wieder zahlreiche Spiele und DLCs für Xbox One und Xbox Series X/S um bis zu 85 Prozent reduziert. Wir haben euch eine bunte Auswahl verschiedener Genres zusammengestellt, mit der jeder auf den Geschmack kommen dürfte:

Brothers: a Tale of Two Sons

Bei diesem Spiel handelt es sich um eine emotionale Reise, erfunden von Regisseur Josef Fares, der kürzlich auch für den Koop-Hit It Takes Two oder davor für A Way Out verantwortlich war. Das Spiel von 2013 erzählt auf gefühlvolle Weise die Geschichte zweier Brüder, die sich auf eine fantasievolle Reise begeben. Dabei steuert ihr beide Söhne alleine, also quasi Koop im Singleplayer-Modus. In der Xbox-Version bekommt ihr zudem einen Audiokommentar des Regisseurs, eine Art- und eine Sound-Galerie.

Taucht ab in ABZÛ.

ABZÛ

Dieses Unterwasserabenteuer ist eher ein kurzes Erlebnis, hat allerdings etwas von einer kleinen Meditation, die einen mit epochaler Musik und dem ungewöhnlichen Grafikstil in den Bann schlägt. Darin taucht ihr ab in eine bunte, vielseitige Meereswelt voller verschiedene Kreaturen und Rätsel, die ihr ohne viel Rahmung selbstständig lösen könnt. Belohnt wird man dabei mit beeindruckenden Kamerafahrten, die genau auf den Soundtrack ausgelegt sind, und Schwimmrunden mit Haien, Schildkröten und Walen zusammen mit einem nachdenklichen Blick auf den Umgang mit den Gewässern der Erde.

Neben diesen kompletten Spielen bekommt ihr im Spring-Add-On-Sale aber auch zahlreiche Erweiterungen, so zum Beispiel zu Assassin's Creed, Borderlands 3, Forza Horizon 4 oder Sims 4. Schaut doch mal, ob Zusatzinhalte für euch dabei sind! Hier seht ihr alle aktuellen Angebote im Überblick.