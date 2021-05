Wonder Boy: Asha in Monster World erscheint am 28. Mai 2021

Es wird digital und physisch für PS4 und Nintendo Switch erhältlich sein

Wonder Boy: Asha in Monster World hat ein Release-Datum erhalten.

Am 28. Mai 2018 veröffentlichen ININ Games und STUDIOARTDINK den Titel in digitaler und physischer Form für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Beide Retail-Versionen kosten jeweils 39,99 Euro und enthalten als Bonus noch das Originalspiel Monster World IV.

In den Stores von Nintendo und Sony könnt ihr wiederum die digitalen Versionen für jeweils 34,99 Euro kaufen und herunterladen.

PC-Spieler und -Spielerinnen brauchen ein wenig mehr Geduld, eine Steam-Version folgt am 29. Juni für ebenfalls 34,99 Euro. Bedenkt dabei, dass Monster World IV in den digitalen Versionen nicht mit dabei ist.

Umfangreich und nicht günstig: Die Mega Collector's Edition.

Zusammen mit ihrem Begleiter Pepelogoo muss Asha im Spiel vier Geister befreien, die von bösen Mächten gefangen gehalten werden. Über deren Ursprung erfahrt ihr während des Abenteuers ebenfalls mehr.

"Während die Geschichte dem Originalspiel Monster World IV von 1994 treu bleibt, handelt es sich bei Wonder Boy: Asha in Monster World um ein vollständiges Remake mit Cell-Shaded-3D-Grafik und 2D-Gameplay, das sich stark an dem beliebten Original orientiert, aber verbesserte Grafik und optimierte Spielinhalte bietet", heißt es.

Es gibt dabei insgesamt drei Box-Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 4 zu kaufen, alle davon findet ihr im Partner Store von Strictly Limited Games.

Für 39,99 Euro erhaltet ihr die erwähnte Limited Edition mit farbigem Handbuch, Wendecover und Monster World IV.

Die Collector's Edition kostet 99,99 Euro und enthält unter anderem eine Karte, zwei Soundtracks (Original und Remix), ein Artbook, einen Squishy Ball und mehr.

Und dann gibt es noch eine Mega Collector's Edition für 179,99 Euro. Sie bietet alles, was in der normalen Collector's Edition steckt, und darüber hinaus noch eine Figur mit Asha und Pepelogoo (zirka 18cm groß), einen Asha-Pixel-Pin sowie einen Vinyl-Sticker für eure Konsole.