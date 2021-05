Life is Strange: True Colors - Das sind die deutschen Synchronstimmen

Ein Video stellt die deutschen Stimmen in Life is Strange: True Colors vor

Die Rollen sprechen Lin Gothoni, Nick Forseberg und Ronja Peters

Der neueste Teil von Life is Strange mit dem Titel True Colors erscheint diesen Herbst als erster Reihentitel mit einer deutschen Synchronisation. Die Besetzung haben Square Enix und Deck Nine nun in einem Video vorgestellt.

Die Rolle von Hauptfigur Alex Chen übernimmt die Synchronsprecherin Lin Gothoni, ihren Bruder Gabe spricht Nick Forseberg. Während Erstere sich als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Model und auch Sängerin (als Kandidatin bei Voice of Germany) einen Namen gemacht hat, ist Letzterer als Stimme aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Viele könnten Forseberg zum Beispiel noch als Synchronsprecher von Reese in Malcom Mittendrin kennen.

Die beliebte Figur Stephanie "Steph" Gingrich, die seit Life is Strange: Before the Storm zu einer der Community-Lieblinge zählt, wurde von Schauspielerin und Synchronsprecherin Ronja Peters eingesprochen.

Ansonsten sind unter anderem Fabian Oscar Wien, Giuliana Jakobeit, Florian Clyde, Dieter Memel und Andrea Aust an der deutschen Vertonung beteiligt. Heimliche Heldin des Casts ist aber vermutlich "Suzu the Cat" als Katzendame Valkyrie.

Während es bei deutschen Vertonungen von Videospielen und Serien immer skeptische Stimmen gibt, wirkt es in dem kurzen Video aber schon einmal so, als wäre die Besetzung ziemlich passend gewählt und macht Lust auf mehr. Was denkt ihr - klingen die deutschen Stimmen so, wie ihr es euch vorgestellt habt?

Life is Strange: True Colors - der dritte Teil der Hauptreihe - erscheint, wenn alles wie geplant läuft, am 10. September 2021.

Ihr könnt das Spiel im Microsoft Store als Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition vorbestellen. Alle drei Versionen (Standard, Deluxe und Ultimate) gibt's auch im PlayStation Store und auch bei Amazon.de werdet ihr fündig.