Returnal-Patch 1.3.3 beschädigte Spielstände und wurde schnell zurückgezogen

Patch 1.3.3 für Returnal beschädigte Spielstände und erzeugte eine Fehlermeldung

Diejenigen, die betroffen waren, müssen das Spiel noch einmal herunterladen

Housemarque hat sich entschuldigt und den neuen Patch 1.3.4 veröffentlicht

Housemarque hat Patch 1.3.3 für seinen Roguelite-Shooter Returnal auf den Weg gebracht, musste ihn gestern Nacht aber schnell wieder aus dem Verkehr ziehen. Das Update beschädigte nämlich Spielstände.

Ziemlich ärgerlich für einige, die sich schon im Schweiße ihres Angesichts durch einige Returnal-Biome gekämpft haben, denn nach dem Download von Patch 1.3.3 traten Fehlermeldungen auf.

Wie Housemarque einräumt, müssen diejenigen, die eine Mitteilung mit dem Problem CE-100028-1 erhalten haben, das Spiel nun noch einmal herunterladen. Die Speicherstände wurden wohl vom Update beschädigt - mit Sicherheit nicht gerade ein Grund zur Freude für alle, die schon weiter im Spiel vorangeschritten waren. Auf Twitter entschuldigt sich das Studio für die Umstände:

Patch 1.3.3 has been pulled and we are reverting back to 1.3.1 until it's fixed.



We are fixing the issue now and a new patch will be published in a few hours



All users affected by the 1.3.3 need to re-download the game.



Our sincerest apologies. — Housemarque (@Housemarque) May 5, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Als die Ersten über Probleme mit Patch 1.3.3 klagten, warnte Housemarque recht schnell davor, das Spiel nicht mehr zu starten, bis es ein überarbeitetes Update gäbe. Einige kamen wohl trotzdem nicht um die fehlerhafte Datei herum, zum Teil wegen der Auto-Update-Funktion der PS5, zum Teil auch, weil sie die Nachricht des Studios zu spät erreichte.

Hoffentlich sorgt das in Zukunft nicht für eine gewisse Update-Phobie in der Returnal-Community. Ein neuer Patch 1.3.4 ist jedenfalls bereits online und sollte nun hoffentlich keine Probleme mehr machen.

Eigentlich ging es bei Update 1.3.3 laut Patch Notes unter anderem darum, ein Problem mit Trophäen zu beheben, die nicht freigeschaltet wurden. Das sollte jetzt funktionieren, ihr müsst die Herausforderungen für die Belohnungen aber leider noch einmal schaffen, wie es heißt.

Ansonsten wurden unter anderem Bugs behoben, die einen davon abhielten, Türen zu öffnen oder Items zu verwenden, Fehler bei der Heilung in Helios wurden beseitigt, inkorrekte Controller-Zuweisungen korrigiert und die allgemeine Stabilität verbessert.