Bericht: Neues Borderlands-Spin-Off befindet sich in der Entwicklung

Berichten zufolge arbeitet Gearbox an einem neuen Borderlands-Spin-Off

Laut Randy Pitchford wird Gearbox immer der Hauptentwickler von Borderlands sein

Er ruft talentierte Fans auf, sich beim Studio zu bewerben, um das Projekt voranzubringen

Berichten zufolge könnten Fans des Borderlands-Franchise früher mit einem neuen Titel rechnen als erwartet. Ein Spiel der Hauptreihe soll der nächste Ableger allerdings nicht werden, vielmehr erwartet uns ein neues Spin-Off.

Laut Gamereactor werden wir von offizieller Seite bald mehr über den Titel erfahren. Gerüchte über das neue Borderlands-Projekt sind auch GamesBeat-Reporter Jeff Grubb zu Ohren gekommen. Er sagte in einer Sendung, dass der Ableger möglicherweise nur zum Teil von Gearbox entwickelt wird.

Diese Aussage wurde jedoch schnell von Gearbox-Mitbegründer Randy Pitchford dementiert. Auf Twitter schrieb er: "Ich habe von Gerüchten gehört, dass Gearbox ein weiteres Borderlands-Spiel (oder ein neues Spin-off-Spiel) 'unterstützt' oder 'mitentwickelt'".

I am told of rumors that Gearbox is "assisting" or "co-developing" another Borderlands game (or a new spin-off game). These rumors are NOT accurate. Gearbox is lead dev of any future games in the Borderlands franchise (or any Borderlands adjacent games) with no co-development. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 6, 2021

"Diese Gerüchte sind NICHT korrekt. Gearbox ist federführend bei allen zukünftigen Spielen des Borderlands-Franchise (oder allen Borderlands-Nachfolgespielen), es gibt keine Co-Entwicklung."

Ob die Sache damit erledigt ist? Immerhin hat Pitchford bereits in der Vergangenheit einige Aussagen als falsch erklärt, die sich im Nachhinein als Wahrheit entpuppten. Zum Beispiel behauptete er vor dem Start von Borderlands 3, dass der Titel keine Mikrotransaktionen beinhalten wird (danke, VG247). Kurz darauf bestätigte der Creative Director des Spiels allerdings, dass es sehr wohl Gegenstände gebe, die Spieler mit Echtgeld kaufen können. Upps...

Pitchford fügte hinzu: "Wir arbeiten definitiv an einigen erstaunlichen Dingen, die, so hoffe ich, euch überraschen und begeistern werden." Wer Lust und die nötigen Qualifikationen hat, um mit an dem neuen Projekt zu arbeiten, wird von Randy Pitchford aufgefordert, sich beim Studio zu bewerben.

"Wenn irgendjemand da draußen Skills-to-pay-Bills hat und bei der Borderlands-Action mitmachen will, wir arbeiten an einer großen Sache :)". Vielleicht können wir schon auf der diesjährigen E3 mehr über das neuartige Borderlands-Projekt erfahren.