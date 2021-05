Das Retro-RPG Baldur's Gate: Dark Alliance gibt's ab heute für aktuelle Konsolen

Baldur's Gate: Dark Alliance erscheint heute für die aktuellen Konsolen

Das Spiel von 2001 wurde wohl kaum verändert, bis auf eine 4K-Unterstützung

Baldur's Gate: Dark Alliance erschien ursprünglich 2001 für die PS2 und anschließend für Xbox und GameCube. Heute kommt es überraschend für die aktuellen Konsolen auf den Markt.

Das Retro-RPG aus der Welt von Dungeons und Dragons gibt es jetzt für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch, also alle relevanten Konsolen-Plattformen. Der Launch-Trailer liefert schon einmal Einblicke in isometrische Action-Kämpfe:

In Dark Alliance dreht sich alles um eine Gefahr, die sich gegen Baldurs Tor richtet. Die Ex-Generalin und Verschwörerin Eldrith führt aus Rache eine Dunkle Allianz gegen die Stadt, die ihr zur Strecke bringen müsst.

Bis auf eine 4K-Unterstützung scheint sich das Spiel allerdings kaum verändert zu haben. Es handelt sich also offenbar nicht um ein Remaster im eigentlichen Sinne, sondern nur um eine Neuauflage - eher etwas für die Nostalgie? Zusätzlich zum Konsolen-Release soll laut Publisher Interplay Entertainment auch eine PC- und eine Mobile-Version von Baldur's Gate: Dark Alliance noch dieses Jahr erscheinen.

Auch passiert dieses Jahr noch einiges mehr in der Videospielwelt von Baldur's Gate und D&D. Zum Beispiel arbeitet Larrian Studios weiterhin an seinem großen RPG-Projekt Baldur's Gate 3, das sich aktuell im Early Access befindet.

Außerdem soll diesen Sommer auch noch ein weiteres Rollenspiel mit Verwechslungsgefahr erscheinen. Bei Dungeons and Dragons: Dark Alliance handelt es sich um einen Koop-Hack-and-Slay-Titel, der sich in Sachen Spielprinzip zwar an dem Spiel von 2001 orientiert, allerdings in einem anderen Setting spielt: die frostige Landschaft von Icewind Dale. Ganz schön verwirrend, oder?