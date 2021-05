Pokémon Meister-Reisen: Die Serie startet noch 2021

Pokémon Meister-Reisen: Die Serie startet im Sommer 2021

Es ist die 24. Staffel der Zeichentrickserie

Die aktuelle Staffel der Pokémon-Zeichentrickserie lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Wie The Pokémon Company International mitteilt, feiert sie in diesem Sommer in ausgewählten Märkten ihre Premiere.

In weiteren Märkten erfolgt dann die Ausstrahlung im Laufe des Jahres. Es ist die mittlerweile 24. Staffel der Zeichentrickserie und beschert euch neue Abenteuer mit Ash Ketchum und Pikachu.

Die Staffel geht somit zugleich im 25. Jubiläumsjahr des Franchise an den Start.

Neue Abenteuer erwarten euch.

"Erlebe die große, weite Welt der Pokémon in einer brandneuen Staffel", heißt es zum Inhalt. "Ash und Goh begegnen auf ihren Reisen von Kanto bis Galar vielen Pokémon, kämpfen gegen sie und werden natürlich auch einige fangen. Mit Pikachu, Liberlo und weiteren Pokémon an ihrer Seite reisen unsere Helden durch die weite Welt, um Pokémon-Forschung für das Kirsch-Laboratorium zu betreiben."

"Unterwegs kämpft sich Ash in der Rangliste der Krönungs-Weltmeisterschaften weiter nach oben, und Goh fügt auf der Suche nach Mew noch mehr Pokémon zu seinem Pokédex hinzu. Unterdessen versucht sich Chloe als Pokémon-Trainerin, als sie auf ein geheimnisvolles Evoli trifft. Neue Freunde, alte Rivalen und aufregende Abenteuer - die Reise geht weiter!"

Ein Trailer zur neuen Staffel soll demnächst auf dem offiziellen Pokémon-Kanal präsentiert werden.

Mit weiteren Informationen zum Start der Staffel ist in den kommenden Wochen und Monaten von den lokalen Sendern zu rechnen.

Im April wurde mit Schaurige Herrschaft die nächste Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel angekündigt, sie erscheint Mitte Juni.

Indes findet im Juli die diesjährige Ausgabe des Pokémon Go Fest statt, während zuletzt ein Spieler alle schillernden Pokémon gefangen hat, die in den Spielen verfügbar sind.