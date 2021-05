Stardew Valley kopiert? Eric Barone übt Kritik am ähnlichen Grafikstil eines neuen Indie-Spiels

Fans entdeckten zwischen Stardew Valley und dem kommenden Super Zoo Story starke Ähnlichkeiten

Eric Barone ist nicht begeistert und besorgt, man könne seine Assets geklaut haben

Gegenüberstellungen zeigen große Ähnlichkeiten bei Stil und Farbschema

Super Zoo Story ist ein Indie-Spiel, in dem man sich einen eigenen Tiergarten aufbauen kann und das sich aktuell in der Entwicklung befindet. Am Stil des kommenden Titels gibt es jetzt allerdings schon leichte Kritik: Die Community sieht eventuell zu starke Ähnlichkeiten zum beliebten Stardew Valley und auch Entwickler Eric Barone zeigt sich unzufrieden.

Einige aus der Stardew-Valley-Community waren wohl der Meinung, dass das kommende Spiel Super Zoo Story dem Pixel-Game von 2016 in seinem Stil zu ähnlich sei und schickten Screenshots auf Discord an Entwickler Eric Barone, auch bekannt unter seinem Spitznamen "ConcernedApe" - dieser zeigte sich ebenfalls wenig begeistert vom ähnlichen Grafikstil.

In seiner Antwort auf Discord betonte Barone vorerst, dass er durchaus offen für Spiele sei, die sich an Stardew orientieren: "Nun, im Allgemeinen hatte ich nie ein Problem damit, dass Leute Spiele machen, die von Stardew Valley inspiriert sind. Immerhin wurde mein Spiel von Harvest Moon inspiriert." Weiter heißt es allerdings: "Aber ich denke, Super Zoo Story hat es ein wenig zu weit getrieben, und ihre Einstellung dazu ist bei mir auch angeeckt."

Des Weiteren äußert Barone die Sorge, man könne die Grafik wirklich buchstäblich kopiert haben und fürchtet, man könne die beiden Spiele auf Screenshots zu schlecht auseinanderhalten: "Wenn sie tatsächlich etwas von meinen Assets geklaut haben, bin ich damit überhaupt nicht einverstanden. Selbst wenn sie es nicht getan haben, denke ich, dass sie sich die Zeit nehmen sollten, ihren eigenen Stil zu entwickeln. So wie es jetzt ist, ist es für die Leute sehr verwirrend, weil es so ähnlich aussieht, dass man es mit meiner eigenen Arbeit verwechseln könnte."

Anhand eines Tweets wie diesem kann man die Besorgnis des Entwicklers etwas besser verstehen, denn auf den ersten Blick hat das Spiel optisch wirklich starke Ähnlichkeit zu Barones bekanntem Farmspiel:

Twitter-Nutzerin Heather verglich sogar die Farbpaletten der beiden Spiele und kam zum Ergebnis, dass sie nur minimale Unterschiede aufweisen. Gamerant kopierte sogar Screenshots beider Spiele nebeneinander, um sie zu vergleichen und zugegebenen: Man weiß kaum, wo der eine Titel aufhört und das andere anfängt.

Es bleibt abzuwarten, wie diese verzwickte Situation für Super Zoo Story ausgeht und ob das Studio hier vielleicht noch nachbessern muss, um Plagiatsvorwürfe auszuräumen.