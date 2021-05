In World of Warships kämpfen jetzt Godzilla und King Kong wie im Kino-Blockbuster!

In World of Warships gibt es ein Event zum Film Godzilla vs. Kong

Mit drei möglichen Bundles holt ihr euch Godzilla oder Kong als Kommandant

Zudem gibt es besondere kostenlose Kampfmissionen zu bestreiten

Im Kino treffen aktuell in Godzilla vs. Kong von Warner Bros. zwei berühmte Filmgiganten aufeinander. Passend dazu gibt es jetzt ein zeitlich begrenztes Event in World of Warships mit In-Game-Aktionen und Gegenständen zum Leinwandhit.

In dem Kriegsspiel tragen die zwei ihre Konflikte allerdings anders aus als gewohnt. Anstatt wild aufeinander einzuprügeln, befinden sie sich als Kommandanten an Bord eines Schiffs und befehligen es mit passenden Sounds und Animationen. Dafür müsst ihr euch eines von drei Bundles holen, entweder Kong: Primordial Rage, Godzilla: Apex Monster oder Titans: Large Pack Bundle, das beide Kommandeure enthält.

In euren Schlachten reiten die Riesen dann aber nicht tatsächlich auf euren Schlachtschiffen, da habt ihr dann freie Sicht - die Animationen sind eher eine kleine Spielerei.

Dafür können alle auch kostenlos spezielle Kampfmissionen bestreiten, die im Rahmen des Events ins Spiel kommen. Dafür müsst ihr erst einmal eine schwierige Wahl treffen: Team Godzilla oder Team Kong. Ähnlich wie bei einem Battle Pass bekommt ihr immer dann Belohnungen, sobald ihr eine Stufe der Missionsreihe gemeistert habt. Schafft ihr alles, bekommt ihr natürlich noch einmal einen exklusiven Preis: Den Container "Zwei Titanen - Ein König".

Godzilla vs. Kong ist seit März in den internationalen Kinos, in Deutschland ist der Film aktuell allerdings noch nicht auf den Leinwänden zu sehn. Über HBO Max kann man den Streifen trotzdem streamen und die Monster zu sich ins Wohnzimmer holen, wenn man es gar nicht mehr erwarten kann.