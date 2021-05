EA Play Live weicht der E3 aus und findet nun im Juli statt

EA Play Live findet dieses Jahr am 22. Juli statt

Damit weicht EAs Event diesmal der E3 vom 12. bis 15. Juni aus unbekannten Gründen aus

EA Play Live findet diesmal nicht wie gewohnt zur selben Zeit wie die E3 statt. Das Publishing-Event von Electronic Arts gibt es dieses Jahr am 22. Juli zu sehen.

Damit findet EAs Veranstaltung mehr als einen Monat später als die E3 (12. bis 15. Juni) statt. Das große Spieleunternehmen war auch in den letzten Jahren nie ein allzu großer Teil der Electronic Entertainment Expo, sondern präsentierte stattdessen mit EA Play Live ein eigenes Event. Dieses fand aber meist zumindest zu einer ähnlichen Zeit wie die E3 statt, diesmal sind die Veranstaltungen allerdings auch zeitlich getrennt.

Ende Juli sollte es dann in der EA-Veranstaltung genauere Einblicke in Battlefield 6 geben und vielleicht in Dragon Age 4. Über beide ist tatsächlich noch nicht so viel bekannt. Das kommende Battlefield soll nächsten Monat vorgestellt werden, hieß es in diesen Tagen, und zu DA4 gab es bisher nur einen Cinematic Trailer und einige Artworks zu sehen, aber noch wenig Einblicke ins Spiel.

EA Play Live is coming back 22nd July. Save the date! pic.twitter.com/bEeX3tzel3 — EA UK (@electronicarts) May 11, 2021

Vielleicht soll der spätere EA-Play-Live-Termin auch noch etwas Zeit verschaffen, um genug Spielematerial für die Community in der Hand zu haben, darüber lässt sich aber nur spekulieren.

Auch die E3 wird dieses Jahr nicht live vor Ort, sondern als digitales Event stattfinden. Das deutete sich bereits Anfang des Jahres an und wurde im April bestätigt.

Bekannt ist bereits, dass Nintendo und Microsoft die Veranstaltung unterstützen sollen, neben den Unternehmen Capcom, Ubisoft, Take-Two, Konami, Koch Meida und Warner Bros. Wie es sich mit einigen anderen namhaften Firmen verhält, ist bisher noch nicht sicher.