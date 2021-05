Gabe Newell deutet an: Valve-Spiele könnten Ende 2021 auf die Konsolen kommen

Laut Gabe Newell könnten Valve-Titel Ende 2021 auf Konsolen kommen

In einer Fragerunde an einer Schule wich er Informationen zu DOTA 2 aus

Wie Gabe Newell andeutet, könnten mehr Spiele von Valve noch dieses Jahr auf die Konsolen kommen. Das deutete der Firmenchef in einer Schüler-Fragerunde an.

Newell war kürzlich in einer Schule im neuseeländischen Auckland zu Gast und nahm dort an einer Fragerunde teil. Im Rahmen dessen wurde der Firmenchef gefragt, ob Spiele von Valve oder Steam in Zukunft auch auf Konsolen kommen oder nur auf dem PC bleiben werden. Darauf hatte Newell eine kurze, aber auch bedeutungsvolle Antwort parat: "Man wird bis zum Ende des Jahres eine bessere Vorstellung davon bekommen."

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Eben diese Aussage findet sich auch in einem kurzen Video, das auf Reddit hochgeladen wurde. Könnte das etwa bedeuten, dass schon Ende dieses Jahr ein Valve-Titel auf die Konsole kommt? Möglich wäre es, dass zum Beispiel ein Titel wie Half-Life Alyx für PlayStation VR umgesetzt werden könnte.

Dabei handelte es sich schließlich um den letzten größeren Erfolg des Unternehmens, der bisher noch exklusiv auf Steam erhältlich ist. Während der vorletzten Konsolengeneration, also in der Ära von PS3 und Xbox 360, arbeitete Valve auch mit Microsoft und Sony zusammen, in der letzten Zeit allerdings nicht mehr. Das könnte sich aber nun wohl ändern, wie es klingt.

Auch zu DOTA 2 wurde Newell während seines Besuchs in Auckland befragt, darauf gab der Valve-Chef aber keine klare Auskunft, sondern musste das Publikum vertrösten.

Ansonsten gehört auch noch das Spielestudio Campo Santo zu Valve, das den Walking-Sim-Titel Firewatch von 2016 für die Konsolen auf den Markt brachte.