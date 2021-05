Verpasst eurer Xbox Series X/S jetzt einen dynamischen Hintergrund im Stil der allerersten Xbox

Den Hintergrund der ursprünglichen Xbox könnt ihr jetzt auf Xbox Series X/S verwenden

Na, wer von euch hatte die allererste Xbox von Microsoft und erinnert sich noch an den grünen Hintergrund des Menüs?

Dieses Feeling von damals könnt ihr jetzt erneut aufleben lassen - und zwar dank des neuen Mai-System-Updates für die Xbox.

In Microsofts offiziellem Blog war zwar nur von einem weiteren dynamischen Hintergrund namens Motes die Rede, in der Auswahl findet sich aber auch noch ein weiterer Neuzugang namens "Das Original".

Und der sieht so aus:

Your Xbox Series X|S is about to become ... The original Xbox! ? pic.twitter.com/YJhjdSEWG0 — Klobrille (@klobrille) May 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Um den neuen Hintergrund einzustellen, solltet ihr sicherstellen, dass ihr das neueste Sytem-Update installiert habt.

Dann geht ihr in die Einstellungen zum allgemeinen Bereich, wählt die Personalisierung aus und geht dort zu den Hintergründen beziehungsweise dynamischen Hintergründen. Dort sollte der Neuzugang in der Liste auftauchen.

Erstmals gesichtet wurde der Hintergrund bereits letzte Woche in einem neuen Podcast von Microsofts Larry Hryb. Fans fragten sich zu dem Zeitpunkt bereits, ob dieser Hintergrund neu hinzukommt.

Die erste Xbox erschien im Mai 2001, feiert also in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Ob Microsoft anlässlich dessen noch mehr zur Feier dieses Jubiläums plant, ist aktuell nicht bekannt. Eine nette Überraschung ist es allemal.

So sah das Menü damals aus, falls ihr es nicht mit eigenen Augen gesehen habt:

Wie es damals aussah.

Wie sieht's bei euch aus? Hattet ihr die erste Xbox oder habt ihr sie heute noch? Wie zufrieden wart ihr mit Microsofts erstem Gehversuch auf dem Konsolenmarkt? Ich selbst habe meine damals gekaufte Konsole zum Beispiel noch.