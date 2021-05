Das hier ist Katy Perrys Song Electric zum 25. Geburtstag von Pokémon

Katy Perrys Pokémon-Song heißt Electric

Ihr könnt ihn euch jetzt anhören und das Musikvideo anschauen

Vor einer Weile wurde angekündigt, dass unter anderem Katy Perry ihren Beitrag zu den Feierlichkeiten anlässlich von 25 Jahren Pokémon leistet.

Dieser Beitrag ist der Song "Electric", der jetzt veröffentlicht wurde und zu dem ihr euch unten auch ein passendes Musikvideo anschauen könnt.

Den Song hat Perry für Universals Album Pokémon 25: The Album geschrieben, das im Herbst veröffentlicht wird.

"Der Song feiert die Freude am Verwirklichen eines Traums, angetrieben von der Liebe und Unterstützung von Freunden", heißt es dazu. "Zu Katys Kollaborateuren für den Song gehören The Monsters and Strangerz und Jon Bellion - mit denen sie bereits bei 'Daisies', einem Song aus ihrem neuen Album Smile, zusammenarbeitete - sowie Bruce Wiegner."

Das Video zu Electric entstand unter der Regie von Carlos López Estrada (Raya und der letzte Drache). In dem Clip seht ihr Katy und Pikachu, die sich eine Auszeit nehmen, die Natur genießen und dabei darüber nachdenken, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelten. Gedreht wurde das Video auf Hawaii.

"Als ich das Pokémon-Café während meiner Japan-Tournee besuchte, wurde ich so nostalgisch", wird Perry zitiert. "Es versetzte mich zurück in meine Junior-High-Jahre. Als ich also den Anruf bekam, ein Teil des 25-jährigen Jubiläums neben Post Malone und J Balvin zu sein, war ich begeistert. Die Themen des Songs - Widerstandskraft, das Entzünden des inneren Lichts - haben mich in meinem Leben begleitet und weisen auch Parallelen zu der Geschichte und den Charakteren von Pokémon auf. Pikachu ist die entwickelte Form von Pichu, deshalb sieht man im Video die jüngere Version von mir mit Pichu und mich in der Gegenwart mit Pikachu. Wir entwickeln uns beide weiter, behalten aber ein Gefühl der Verspieltheit."

Passendes Merchandise dazu könnt ihr euch hier im Store sichern.