Natürlich gibt es schon die erste Nackt-Mod für Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village...

Wenig überraschend gibt es bereits jetzt eine Nackt-Mod für Lady Dimitrescu

Diese kostet etwas, es gibt aber auch eine Gratis-Mod für eine halbnackte Cassandra

Für die riesige Vampirdame Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village gibt wenige Tage nach dem Release des Spiels eine erste Nackt-Mod - und das dürfte wohl nicht allzu sehr überraschen.

Seit ihrem ersten Auftritt in einem Trailer gibt es in der Community zahlreiche Fans der riesigen Blutsaugerin und das ist noch etwas untertrieben ausgedrückt: Die Lady wurde in zahlreichen Tweets und Social-Media-Beiträgen zutiefst angeschwärmt und bewundert - und das rutschte dann auch schon mal gerne ins Unanständige ab.

Kein Wunder also, dass es jetzt eine Nackt-Mod für die Vampirdame gibt. Ob man die unbedingt braucht, sei dahingestellt, die Dame ist auch so schon ganz schön imposant, auch mit Kleidung. Falls ihr eure Begeisterung für die Lady aber trotzdem mit fallenden Hüllen zelebrieren wollt oder euch weniger fürchtet, wenn ihr euch alle im Schloss nackt vorstellen könnt, findet ihr sie auf Patreon. Leider ist die Mod nämlich nicht gratis, sondern ihr müsst eurer "Liebe" in klingender Münze Ausdruck verleihen.

I have never played a Resident Evil pic.twitter.com/PANc6aBpca — Kelly! (@kellysketches) January 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Es ist allerdings zu erwarten, dass noch andere benutzerdefinierte Inhalte folgen werden, also vielleicht auch konsenslose. Eine halbnackte Cassandra gab es auf NexusMods zum Beispiel schon, auch wenn viele vermutlich schmachtend auf die Lady warten werden - die Dimi-Manie hat ganz schön Wellen geschlagen, oder?

Um die verstörendste Mod handelt es bei der nackten Lady allerdings nicht. Auf dieser Liste steht eine andere Modifikation namens Mini Me Chris sicherlich sehr weit vorne, die das Baby Rose durch den Kopf von Chris Redfield ersetzt, den Mia dann zur Märchenstunde in den Armen wiegt - einige in der Community scheinen wohl eine Faszination für übergroße Frauen zu haben. Diese Mod ist jedenfalls fast gruseliger als das Spiel selbst.