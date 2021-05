Bericht: Starfield könnte exklusiv für PC und Xbox erscheinen - und das angeblich 2022

Bethesdas Starfield wird laut Jeff Grubb exklusiv für PC und Xbox erscheinen

Mit dem Release sei 2022 zu rechnen

Neuen Berichten zufolge könnte das ARPG Starfield exklusiv für Xbox und PC erscheinen. Das behauptet zumindest der bekannte Insider und Journalist Jeff Grubb auf seinem Twitter-Kanal.

Viel ist noch nicht bekannt über das lang erwartete Rollenspiel von Bethesda, das bereits 2018 erstmals im Gespräch war. Bekannt ist bisher nur ein Teaser-Trailer aus dem Ankündigungsjahr, laut Bethesda-Chef Todd Howard handelt es sich um einen Einzelspieler-Titel und man plane, einen starken Fokus auf NPCs und noch größere Städte zu legen.

Jeff Grubb von GamesBeat ist mittlerweile bekannt für einige verlässliche Insider-Informationen, wie zum Beispiel die Veröffentlichung der Mass-Effect-Neuauflage. Eben dieser kündigt nun in einem Twitter-Beitrag an, dass Starfield exklusiv für PCs und Xbox erscheinen könnte:

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2021

Nachdem Microsoft den Großkonzern ZeniMax übernahm, zu dem auch Bethesda gehört, gibt es immer wieder Diskussionen über mögliche Exklusivtitel. So wurde beispielsweise spekuliert, ob der zukünftige, neuste Teil der Elder-Scrolls-Reihe ausschließlich für Microsoft-Geräte erscheinen könnte.

Todd Howard gab allerdings an, dass dies unwahrscheinlich sei und man Titel auch nach dem Zenimax-Deal nicht aus Prinzip exklusiv machen wolle. Im Hinblick auf Starfield könnte dies allerdings durchaus der Fall sein. Noch ist das Gerücht von Grubb jedoch nicht offiziell bestätigt.

In einem Podcast am Wochenende äußerte Jeff Grubb außerdem weitere Vermutungen zu Starfield. Zum Beispiel geht der Reporter offenbar davon aus, dass das ARPG wohl nicht mehr dieses Jahr, sondern eher 2022 erscheinen wird. Grubb vermutet allerdings, dass Starfield auf der diesjährigen virtuellen E3 vertreten sein könnte.

Seit dem Ankündigungstrailer von vor einigen Jahren gab es keine wirklichen Einblicke mehr in Bethesdas Starfield und es war lange sehr still um das Rollenspiel. Es bleibt also spannend, ob es dieses Jahr mehr Informationen geben wird - zum Beispiel auf der E3.