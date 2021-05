Das Krimi-Teenie-Abenteuer "The Big Con" kommt mit voller 90er-Nostalgie auf PC und Xbox

Mit The Big Con kommt dieses Jahr ein 90er-Jahre-2D-Abenteuer auf den Markt

Im Spiel von Mighty Yell reist ihr durch die USA und ergaunert euch mit Schülerin Ali Geld

The Big Con ist ein kommendes Krimi-Adventure mit 90er-Nostalgie, in dem man als Jugendliche in den USA auf Diebesmission geht. Dieses Jahr kommt das humorvolle Indie-Abenteuer im Zeichentrick-Stil für PC und Xbox auf den Markt.

Im kommenden Spiel The Big Con von Mighty Yell übernehmt ihr die Rolle der frechen Highschool-Schülerin Ali. Die Jugendliche versucht auf einem Roadtrip quer durch die USA so viel Geld wie möglich zu ergaunern, um die Videothek ihrer Eltern zu retten.

Videothek? Genau! Das Spiel in kunterbunten Zeichentrick-Farben kommt mit einer gehörigen Portion 90er-Flair daher: "Holzfällerhemden, Münztelefone, VHS-Kassetten und Einkaufszentren... The Big Con ruft sämtliche Trends der 90er zurück in Erinnerung", heißt es auf der Steam-Seite des Spiels. Wie das Ganze dann aussehen könnte, seht ihr jetzt schon einmal im Ankündigungstrailer:

Wie im Video zu sehen, trefft ihr auf eurer Reise allerhand verschiedene Personen, denen ihr dann entweder helfen oder ihnen die Cent aus der Tasche ziehen könnt - ihr habt die Wahl. Dabei kann Ali auf allerhand Tricks zurückgreifen. Egal, ob ihr die klassische Taschenspielerin mimt, euch verkleidet, Einbrecherin spielt oder Intrigen schmiedet, Hauptsache, ihr könnt am Ende das Familienunternehmen retten.

Das 2D-Abenteuer rund um die diebische Jugendliche könnt ihr jetzt auf Steam vormerken. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, das Spiel soll allerdings noch dieses Jahr für PC und Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.