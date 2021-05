The Division Heartland: 20 Minuten Gameplay geleakt

20 Minuten Gameplay von The Division Heartland sind geleakt

Es wird einen 45-Spieler-PvPvE-Modus geben

Ihr könnt euch jetzt noch für die Testphase registrieren

Erst vor wenigen Wochen kündigte Ubisoft den neuen Free-to-Play-Ableger von The Division an - nun ist bereits erstes Gameplay-Material durchgesickert und offenbart einige spannende Modi. The Division Heartland wird von Ubisoft als "eigenständige Erfahrung" beschrieben, die eine "eine völlig neue Perspektive auf das Universum in einer neuen Umgebung" bieten soll.

Ein Briefing zur Testphase verrät weitere Details rund um das Setting. So spielt Heartland in einer amerikanischen Kleinstadt namens Silver Creek. Spieler können sich dort im PvE-Modus "Expedition" und in einem 45-Spieler-PvPvE-Modus namens "Sturm" austoben.

yeah yeah nda and stuff blah blah who cares pic.twitter.com/rStfrRo6fD — SkyLeaks (@SkyLeax) May 15, 2021

"In beiden Modi werdet ihr plündern, erkunden, plündern, kämpfen und überleben, während ihr die aggressivste und unvorhersehbarste Virenverseuchung abwehrt, die The Division je gesehen hat", erklärt Lead Game Designer Taylor Epperly in dem geleakten Video.

"Das Team hat das Gefühl, dass wir etwas wirklich Aufregendes haben, aber um es zum bestmöglichen Spiel zu machen, brauchen wir euer ungefiltertes Feedback."

Hier seht ihr das 20-minütige Gameplay, das auf YouTube veröffentlicht wurde:

Laut Alain Corre, EMEA-Exec-Director von Ubioft, ist Heartland ein Spiel, "das keine Vorerfahrung mit der Serie erfordert, sondern eine völlig neue Perspektive auf das Universum in einer neuen Umgebung bieten wird."

Wer Lust hat, den Titel vorab zu testen, kann sich bei Ubisoft für die Testphase auf PC, Xbox One, Xbox Series X und S sowie PS4 und PS5 anmelden.

Erst letzte Woche kündigte Ubisoft an, mehr Free-to-Play-Spiele für seine großen Franchises zu veröffentlichen und sich weniger auf seine Triple-A-Titel zu fokussieren. Es werden also noch weitere kostenlose Spiele wie The Division Heartland folgen.

Auch eine Netflix-Adaption von The Division mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen und ein Mobile-Game sind in Planung.