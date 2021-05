Mass Effect Legendary Edition: Patch behebt Xbox-Headset-Bug, verbessert die Texturen

Ein neuer Patch für die Mass Effect Legendary Edition behebt den Xbox-Headset-Bug

Die Legendary Edition von Mass Effect hat ihren ersten Patch nach dem Launch am vergangenen Freitag bekommen.

Das Update ist in Sachen Dateigröße recht umfangreich (10+ Gigabyte, abhängig von der Plattform), wenngleich die Patch Notes insgesamt eher übersichtlich ausfallen.

Wichtig für Xbox-Besitzer und -Besitzerinnen ist, dass der Patch ein Problem mit Wireless-Headsets löst. Zuvor stürzte der Launcher der Legendary Edition jedes Mal ab, wenn ein drahtloses Headset zum Zeitpunkt des Starts verbunden war.

Der neue Patch löst ein paar Probleme.

Probleme kann es laut den Entwicklern von BioWare weiterhin geben, wenn ihr ein Headset im Launcher aktiviert oder deaktiviert, aber nicht mehr beim Start. Das verbleibende Problem soll in einem künftigen Patch gelöst werden.

Was allgemeine Änderungen betrifft, gab es Anpassungen bei den Iris-Shadern, die besser mit Beleuchtung und Ambient Occlusion interagieren sollen. Und auch "kleinere Kalibrierungen, Fixes und Stabilitätsverbesserungen" sind mit dabei.

Im ersten Teil wurden indes die Terrain-Texturen verbessert, ebenso hat BioWare ein Problem gelöst, bei dem Kills nicht korrekt für die jeweiligen Erfolge/Trophäen zählten.

Die ersten beiden Teile betrifft ein gelöstes Problem, bei dem der Charakter-Code manchmal nicht im Squad-Menü angezeigt wurde. Auch gibt es "Verbesserungen bei vorgerenderten Zwischensequenzen, um gelegentliche Artefakte" zu reduzieren.

Speziell in Mass Effect 2 wurden Beleuchtung und Schatten in einigen Zwischensequenzen verbessert sowie "kleinere visuelle, Rendering- und VFX-Verbesserungen in einigen Levels" vorgenommen. Und es gab bei Achievements ein paar kleinere Textkorrekturen.

Was Mass Effect 3 anbelangt, wurden hier auch Kills nicht korrekt für die Achievements und Trophäen berechnet. BioWare hat das geändert.

Habt ihr die Legendary Edition schon angefangen? Wie gefallen euch die Verbesserungen bisher, vor allem beim ersten Teil?