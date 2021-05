Neu im Xbox Game Pass: Snowrunner, Knockout City, Maneater und vieles mehr

Snowrunner ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar

Zwei Kingdom-Hearts-Spiele verlassen den Xbox Game Pass Ende Mai

Was gibt's bis Ende des Monats Mai noch im Xbox Game Pass? Eine ganze Menge neuer Spiele!

In den kommenden Tagen erwarten euch einige Neuzugänge, angefangen zum Beispiel mit Snowrunner (Cloud, Konsole und PC), das bereits verfügbar ist.

Am 20. Mai kommen dann Peggle 2 (Cloud, EA Play), Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud, EA Play), Secret Neighbor (PC) und The Wild at Heart (Konsole, PC) hinzu.

In Snowrunner müsst ihr euer Können hinterm Lenkrad unter Beweis stellen.

Einen Tag später, am 21. Mai, geht's weiter mit den beiden Spielen The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Konsole und PC) und Knockout City (Konsole, PC, EA Play).

Als kleinen Zwischenhappen gibt's am 25. Mai noch Maneater (Cloud, Konsole, PC), bevor am 27. Mai der letzte große Schwung des Monats kommt. Mit dabei sind an diesem Tag dann insgesamt sieben Spiele: Conan Exiles (Cloud, Konsole), Fusion Frenzy (Cloud), Joy Ride Turbo (Cloud), MechWarrior 5: Mercenaries (Konsole), Slime Rancher (PC), Solasta: Crown of the Magister (PC) sowie SpellForce 3: Soul Harvest (PC).

Darüber hinaus verlassen zum 31. Mai dann insgesamt sechs Spiele die Xbox-Game-Pass-Bibliothek. Dabei handelt es sich um Assetto Corsa (Cloud und Konsole), Broforce (PC), Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (Konsole), Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Konsole), Surviving Mars (Cloud, Konsole und PC) sowie Void Bastards (Cloud, Konsole und PC).

Und? Was für euch bei den Neuzugängen dabei, was ihr gerne ausprobieren möchtet beziehungsweise werdet?

