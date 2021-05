Bericht: Neue Screenshots zu Battlefield 6 geleakt

Zu Battlefield 6 wurden angeblich neue Screenshots geleakt

Laut Insider Tom Henderson stammen die Bilder aus dem unveröffentlichten Release-Trailer

Zum kommenden Teil der Shooter-Reihe Battefield sind angeblich neue Bilder aufgetaucht. Die Screenshots aus dem Internet stammen, wie es heißt, aus dem unveröffentlichten Reveal-Trailer des Spiels.

Vor einer Weile gab es bereits geleakte Screenshots zum kommenden Militär-Shooter. Zwar wurde das Spiel noch nicht offiziell angekündigt und alle bisherigen Bilder sind daher noch kritisch zu betrachten, auch wenn Insider Tom Henderson angibt, dass es sich um echte Leaks handelt. So ähnlich verhält es sich auch bei neuen Bildern, die im Internet geteilt wurden.

Die Twitterkanäle @LucaBalzano8 und @DxrkenedSoulz posteten zum Beispiel mehrere etwas verschwommene Bilder, die angeblich von Battlefield 6 stammen sollen, zuerst allerdings mit einem LOL-Guy-Meme als Zensurbalken:

Eben diese teilten andere Nutzer anschließend unverdeckt. Henderson gibt auch bei den neuen Screenshots an, dass sie echt und angeblich Teil des kommenden Reveal-Trailers seien:

maybe it can give more information pic.twitter.com/lzZ2IGXFoc — Alaricdhuman (@Alaricdhuman) May 17, 2021

they are more clear images from the leaks https://t.co/VS2hNH19gl pic.twitter.com/yoxcj3Dsj5 — Alaricdhuman (@Alaricdhuman) May 17, 2021

Bereits bei den ersten Leaks entstand der Eindruck, dass das neue Battlefield deutlich moderner sein dürfte als der Vorgängerteil, möglicherweise sogar futuristisch? Auch Henderson selbst wirft in den Raum, dass der Shooter zehn bis 15 Jahre in der Zukunft spielen könnte.

Offiziell soll das Spiel im Juni angekündigt werden, zusammen mit dem besagten Reveal-Trailer - wenn das so weiter geht, können man sich aus den vielen Leaks aber bald auch einen kompletten Trailer selbst zusammenschneiden.

Das Spiel bezeichnet CEO Andrew Wilson jedenfalls schon einmal als "unglaublich", vielleicht lohnt es sich also trotz der vielen geleakten Screenshots noch, sich auf die offizielle Ankündigung im Juni zu freuen?