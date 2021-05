Days of Play 2021: Die Player Celebration läuft, ein Multiplayer-Event und Angebote folgen

Die Player Celebration im Rahmen der Days of Play 2021 hat begonnen

Diese Woche steht ein kostenloses Multiplayer-Wochenende an

Days-of-Play-Angebote zu Last of Us oder Demon's Souls wurden vorgestellt

Zu den Days of Play 2021 gibt es jetzt weitere Details. Gestern hat die Player Celebration begonnen, bei der ihr gemeinsam Belohnungen erspielen könnt, und der Termin des Gratis-Multiplayer-Wochenendes ist nun bekannt.

Kürzlich haben wir schon einmal erste Informationen zu den diesjährigen Days of Play geliefert und seit gestern könnt ihr euch jetzt im Team Preise verdienen. Dazu müsst ihr im Rahmen der Player Celebration Trophäen erringen oder Spielstunden sammeln.

Nun ist aber auch bekannt, wann das angekündigte Multiplayer-Wochenende stattfinden wird, nämlich schon in wenigen Tagen: Vom 22. bis zum 23. Mai könnt ihr auch ohne PlayStation-Plus-Mitgliedschaft kostenlos Mehrspieler-Titel auf PS4 und PS5 spielen.

Ansonsten wird es, wie bereits erwartet, auch wieder einige Spiele-Deals im Zusammenhang mit den Days of Play bei teilnehmenden Händlern geben. Dort bekommt ihr vom 26. Mai bis zum 9. Juni zum Beispiel auf der PS4 The Last of Us 2 für 29,99 Euro, Sackboy: A Big Adventure für 59,99 Euro oder Ghost of Tsushima für 39,99 Euro.

Auf der PS5 bekommt ihr unter anderem Titel wie Marvel's Spider-Man: Miles Morales für 49,99 Euro oder Demon's Souls für 69,99 Euro. Außerdem gibt es einige weitere beliebte Playstation-Spiele ab 9,99 Euro, so zum Beispiel God of War oder The Last of Us (in diesem Fall den ersten Teil). Um genau herauszufinden, welche Angebote ihr wo in eurer Region bekommt, könnt ihr euch schon einmal auf der offiziellen Days-of-Play-Seite einen Vorgeschmack holen.

Zu guter Letzt bekommt ihr - falls ihr zum Beispiel in Deutschland oder Österreich wohnt - aktuell auch noch 20 Prozent auf einige Artikel wie Kleidungsstücke oder Merchandise-Gegenstände aus dem PlayStation Gear Store.